Poisťovne:Silvestrovské nehody prinášajú aj viaceré riziká pre vozidlo

Bratislava 31. decembra (TASR) - Nehody počas Silvestra prinášajú aj viaceré riziká pre vozidlo. Podľa šéfa Operations Services Business Lease Slovakia Vladimíra Guštafika sú škody bez známeho vinníka čoraz bežnejšie. Kým štandardné povinné zmluvné poistenie kryje len škody, ktoré spôsobíte inému účastníkovi cestnej premávky, kvalitné havarijné poistenie kryje aj škody vzniknuté neznámym vozidlom alebo osobou. A to v dôsledku škôd spôsobených pyrotechnikou, vandalizmom, krádeže vozidla či jeho časti.



Petardy, delobuchy, ohňostroje a iné druhy pyrotechniky patria k najväčším rizikám pre vozidlo zaparkované na ulici. Vinníka je pritom ťažké nájsť, najmä ak pyrotechniku odpaľujú viacerí počas Silvestra z okna, prípadne z ulice. Ak v dôsledku jej použitia došlo k poškodeniu vozidla, ide o poistnú udalosť, na ktorú sa vzťahuje krytie z havarijného poistenia.



"Nezáleží pritom na tom, či ste vinníka identifikovali alebo nie. Čo poisťovňu bude zaujímať, je dokumentácia. Ak pri takejto poistnej udalosti dôjde napríklad k poškodeniu skla, karosérie, pneumatík a podobne, potrebné je nehodu písomne či fotograficky zdokumentovať a v špecifických prípadoch aj privolať políciu," poradil Guštafik.



Treba si podľa neho uvedomiť, že vozidlá majú dnes väčšiu a drahšiu výbavu. "Stále väčšie a drahšie čelné sklá s kamerami či vyhrievaním, panoramatické strešné okná alebo celé strechy, to všetko môže pri poškodení pyrotechnikou znamenať veľmi veľký zásah do rodinného rozpočtu, ak vozidlo nie je havarijne poistené," spresnil Guštafik. Ak však dokumentácia, vrátane fotodokumentácii, chýba, prípadne je neúplná, poisťovňa môže krátiť či odmietnuť plnenie.



Rizikové tiež je, ak vozidlo "stojí" v ceste podguráženým výtržníkom, ktorí oslavy berú aj ako ničenie všetkého naokolo. "Najlepšie je vozidlo vždy zaparkovať na chránenom bezpečnom mieste, no v prípade poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom sa aj na ňu vzťahuje havarijné poistenie. Ak je však škoda zjavne dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby, len zdokumentovanie nestačí a potrebné je privolať aj políciu," upozornil Guštafik.



Políciu treba privolať vtedy, ak výška škody prevyšuje 4000 eur. Ak si nie je človek istý výškou škody, je lepšie políciu privolať. Ide tiež o prípady, ak niekto využíva služobné vozidlo či vozidlo na operatívny lízing. "My odporúčame a vodičov inštruujeme k tomu, aby zavolali políciu vždy, ak ide o vandalizmus, prípadne je jasné, že škodu zavinil iný účastník cestnej premávky, tiež ak si vodič nie je istý výškou škody, alebo sa predpokladá, že výška škody presiahne čiastku 4000 eur. Políciu treba privolať vždy, ak bola pri poistnej udalosti zranená či usmrtená osoba, alebo ak bolo vozidlom poškodené nejaké všeobecne prospešné zariadenie," pokračoval Guštafik.



V prípade totálnej škody vozidla, ak napríklad zhorelo do tla, zostalo zdemolované či ho ukradli, poskytuje poisťovňa obvykle plnenie do výšky trhovej ceny auta. Tá je zvyčajne nižšia, než účtovná hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel môže dosiahnuť tisícky eur a znáša ho klient poisťovne.