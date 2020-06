Pojedinec: Koronakríza mala dosah na letisko, straty sú stotisícové

Bratislava 20. júna (TASR) – Koronakríza zasiahla aj Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Eviduje niekoľko stotisícové straty. Parkovanie lietadiel sa však javí ako dlhodobý príjem, ktorý by mal do rozpočtu prispievať viac ako rok. Uviedol to generálny riaditeľ bratislavského letiska Jozef Pojedinec.



Skonštatoval, že letisko je úzko prepojené s cestovným ruchom a koronakríza ovplyvnila jeho činnosť aj hospodársku situáciu. "Pristúpili sme k tomu, že sme sa zapojili do programu, kde nám štát prispieva v dôsledku výpadku tržieb za uplynulé obdobie, ktorý je naozaj dosť značný," priblížil Pojedinec.



Pomôcť dostať sa z krízovej situácie by mali podľa generálneho riaditeľa aj príjmy z parkovania lietadiel. Poukázal na to, že množstvo leteckých dopravcov zostáva uzemnených. "Snažíme sa ponúknuť podmienky, ktoré by boli atraktívne pre týchto dopravcov a dostať sem časť flotíl. V priebehu mesiaca júl určite dôjde k rozšíreniu lietadlového parku, ktorý je u nás odstavený, a pevne verím, že aj v priebehu mesiaca august sa nám podarí s ďalším subjektom uzatvoriť finálne zmluvu," dodal. Ide podľa neho o "živý proces", pričom letisko rokuje asi s troma spoločnosťami.



Pojedinec podľa jeho slov verí, že toto obdobie letisko prežije a nasledujúci polrok i rok 2021 bude bez podobných situácií. Zároveň verí, že v nasledujúcich rokoch sa hospodárenie znova upraví a pomôže naakumulovať prostriedky, ktoré budú potrebné aj na rozvoj letiska.