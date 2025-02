Pokles akcií AI firiem môže byť pre investorov šancou i rizikom

Bratislava 1. februára (TASR) - Pokles akcií amerických technologických firiem, ktorý vyvolal nový čínsky model umelej inteligencie (AI) r1 od spoločnosti DeepSeek, môže byť nákupnou príležitosťou pre investorov s dlhodobou perspektívou. Na druhej strane sú tu aj významné riziká. Uviedli to finanční analytici investičnej platformy prevádzkovanej spoločnosťou Freedom24.



"Na jednej strane môže byť reakcia trhu považovaná za prehnanú a tento pokles môže byť vnímaný ako potenciálna nákupná príležitosť pre investorov s dlhodobou perspektívou. Argumentácia je založená na pokračujúcej dominancii amerických technologických gigantov v oblasti AI infraštruktúry a jej adopcii v podnikateľskom sektore, podporenej predpokladmi o biliónových výdavkoch na AI v nadchádzajúcich rokoch," uviedli analytici.



Spoločnosti ako Nvidia, Microsoft a Broadcom sú podľa nich napriek prudkému poklesu vnímané ako kľúčoví hráči. Hlavní poskytovatelia cloudových služieb, ako sú Microsoft, Amazon a Google, stále plánujú značné investície do infraštruktúry AI. Tým podporujú dopyt po čipoch a súvisiacich technológiách. "Pre investorov, ktorí sú presvedčení o transformačnom potenciáli AI, môžu súčasné ocenenia znížené panickým predajom ponúknuť atraktívne vstupné body k lídrom v tomto sektore," dodali analytici.



Tento optimizmus však podľa nich zahmlievajú významné riziká. Vysvetlili, že problémy s ocenením akcií sú znepokojujúce, keďže mnohé technologické spoločnosti obchodujú na historicky vysokých úrovniach. "Tvrdenia spoločnosti DeepSeek o vytvorení pokročilého modelu, hoci boli spochybňované kvôli vylúčeniu nákladov na výskum a vývoj, odhalili slabé miesta v predstave, že marže amerických technologických spoločností sú nezraniteľné," dodali analytici.



Rozhodnutie podľa nich v konečnom dôsledku závisí od individuálnej tolerancie rizika a časového horizontu. "Stratégia priemerovania hodnoty alebo diverzifikácie do menej volatilných sektorov súvisiacich s AI môže zmierniť riziká súvisiace s načasovaním, zatiaľ čo zameranie sa na spoločnosti s udržateľnými konkurenčnými výhodami ponúka vyváženú cestu, ako využiť výhody revolúcie v oblasti AI bez nadmerného rizika v krátkodobom horizonte," uzavreli.