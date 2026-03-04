< sekcia Ekonomika
Pokles aktivity čínskeho priemyslu sa vo februári zrýchlil
Autor TASR
Peking 4. marca (TASR) - Aktivita v čínskom spracovateľskom priemysle sa vo februári ešte výraznejšie spomalila. Index nákupných manažérov (PMI) priemyselného sektora, ktorý je kľúčovým ukazovateľom jeho zdravia, vo februári klesol na 49 bodov z januárových 49,3. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil čínsky štatistický úrad. Nenaplnila sa prognóza ekonómov oslovených v prieskume agentúry Bloomberg, ktorí odhadovali, že PMI čínskeho priemyslu sa oslabí len mierne, a to na 49,2 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Chuo Li-chuej z čínskeho štatistického úradu pripísal pokles PMI najmä spomaleniu výroby počas sviatkov čínskeho Nového roka, ktoré tentoraz celé pripadli na február. Indexy pre „textilný, odevný a automobilový sektor však zostali pod kritickým bodom,“ dodal. PMI čínskeho odvetvia služieb a stavebníctva bol vo februári na úrovni 49,5 bodu, čiže sa po januárovom poklese mierne zlepšil.
„Ekonomická aktivita sa na začiatku tohto roka zmenšila,“ uviedol hlavný ekonóm spoločnosti Pinpoint Asset Management Č'-wej Čang. Očakáva však, že čínska vláda „mierne zvýši investície, aby zmiernila tlak na ekonomiku“, ak sa aktivita v nasledujúcich mesiacoch ešte viac spomalí.
