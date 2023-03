Pokles aktivity v americkom výrobnom sektore sa vo februári spomalil

Washington 1. marca (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore pokračovala vo februári v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo. Dopomohli k tomu nové objednávky, ktoré zaznamenali výrazné zmiernenie poklesu zo začiatku roka. Horšie sa vyvíjala produkcia, ktorej pokles sa, naopak, zrýchlil. Poukázali na to v stredu zverejnené výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (ISM). Informoval o tom server RTTNews.



Index nákupných manažérov ISM amerického výrobného sektora dosiahol vo februári 47,7 bodu oproti januárovej hodnote 47,4 bodu. Mierne zvýšenie indexu naznačuje spomalenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Analytici však očakávali ešte lepšie údaje a počítali so zvýšením indexu na 48 bodov.



K zmierneniu poklesu aktivity vo výrobnom sektore USA došlo najmä v dôsledku čiastočného zlepšenia situácie v oblasti nových objednávok. Príslušný čiastkový index vzrástol na 47 bodov z januárovej hodnoty 42,5 bodu.



Na druhej strane, čiastkový index produkcie opäť klesol, a to na 47,3 bodu z januárovej hodnoty 48 bodov. To znamená zrýchlenie poklesu.



Zhoršila sa aj situácia v oblasti zamestnanosti, keď príslušný čiastkový index klesol na 49,1 bodu z januárovej úrovne 50,6 bodu. To predstavuje pokles zamestnanosti vo výrobnom sektore USA po tom, ako dva mesiace po sebe mierne rástla.