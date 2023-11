Pokles aktivity v americkom výrobnom sektore sa v októbri zrýchlil

Washington 1. novembra (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore zaznamenala minulý mesiac nečakané zrýchlenie poklesu, pod čo sa podpísal najmä výrazný pokles nových objednávok. Poukázali na to v stredu zverejnené výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (ISM).



Index nákupných manažérov ISM v americkom výrobnom sektore dosiahol v októbri 46,7 bodu oproti 49 bodom v septembri. To predstavuje výrazné zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledky sú horšie, než odhadovali analytici, ktorí počítali so zotrvaním indexu na 49 bodoch.



Pod nepriaznivý vývoj vo výrobnom sektore sa podpísali najmä nové objednávky, ktorých tempo poklesu sa výrazne zrýchlilo. Príslušný čiastkový index dosiahol 45,5 bodu, zatiaľ čo v septembri predstavoval 49,2 bodu.



Pokles zaznamenal aj čiastkový index produkcie, aj keď tento údaj znamená, že produkcia ešte stále pokračovala v raste. Tempo rastu sa však výrazne spomalilo. Príslušný čiastkový index produkcie dosiahol v októbri 50,4 bodu oproti septembrovej hodnote 52,5 bodu.