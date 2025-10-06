< sekcia Ekonomika
Pokles aktivity v britskom stavebnom sektore sa v septembri zmiernil
V poklese aktivity pokračovali všetky tri sledované oblasti, pričom najslabším článkom bola oblasť inžinierskych stavieb. Tá zrýchlila tempo poklesu.
Autor TASR
Londýn 6. októbra (TASR) - Aktivita v britskom stavebnom sektore pokračovala v septembri v poklese, tempo poklesu sa však spomalilo na najnižšiu úroveň za posledné tri mesiace. Ukázali to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. Informoval o tom portál RTTNews.
Index nákupných manažérov pre britský stavebný sektor dosiahol v septembri 46,2 bodu oproti augustovej hodnote 45,5 bodu. To znamená ďalší pokles aktivity v sektore, avšak miernejší, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
V poklese aktivity pokračovali všetky tri sledované oblasti, pričom najslabším článkom bola oblasť inžinierskych stavieb. Tá zrýchlila tempo poklesu.
Výraznejší pokles zaznamenala aj oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory. K spomaleniu poklesu aktivity v britskom stavebníctve prispel sektor bytovej výstavby, kde bol rozsah poklesu v septembri miernejší než v predchádzajúcom mesiaci.
Index nákupných manažérov pre britský stavebný sektor dosiahol v septembri 46,2 bodu oproti augustovej hodnote 45,5 bodu. To znamená ďalší pokles aktivity v sektore, avšak miernejší, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
V poklese aktivity pokračovali všetky tri sledované oblasti, pričom najslabším článkom bola oblasť inžinierskych stavieb. Tá zrýchlila tempo poklesu.
Výraznejší pokles zaznamenala aj oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory. K spomaleniu poklesu aktivity v britskom stavebníctve prispel sektor bytovej výstavby, kde bol rozsah poklesu v septembri miernejší než v predchádzajúcom mesiaci.