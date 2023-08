Pokles aktivity v britskom súkromnom sektore naznačuje recesiu

Londýn 23. augusta (TASR) - Zdá sa, že britská ekonomika smeruje k poklesu v tomto 3. štvrťroku a riskuje pád do recesie, keďže najnovší prieskum v stredu odhalil pokles aktivity v jej súkromnom sektore a širšiu slabosť vzhľadom na vyššie úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, podľa prieskumu spoločností S&P Global a CIPS index nákupných manažérov (PMI) zo súkromného sektora v Spojenom kráľovstve v auguste klesol na 47,9 bodu z júlových 50,8 bodu. Dostal sa tak pod hranicu 50 bodov, ktoré oddeľuje rast aktivity od jej poklesu.



Hodnota augustového PMI je najmenšia od januára 2021 a zaostala aj za odhadom ekonómov, ktorí predpovedali zníženie indexu len na 50,3 bodu.



Britská ekonomika zápasí s vysokou infláciou, ako aj s následkami pandémie ochorenia COVID-19 a brexitu. Jej výkon klesol v 3. štvrťroku 2022, keď sa mnohé firmy zatvorili počas pohrebu kráľovnej Alžbety. Odvtedy vzdorovala všeobecným prognózam recesie, no rástla pomaly.



Podľa Chrisa Williamsona, hlavného ekonóma S&P Global, augustová hodnota PMI poukazuje na pokles celkovej ekonomickej produkcie počas troch mesiacov do konca septembra o 0,2 %.



Pripomenul, že boj proti inflácii nesie so sebou vysoké náklady a tiež zvýšené riziko recesie.



Centrálna banka (Bank of England, BoE) od decembra 2021 zvýšila úrokové sadzby 14-krát a na 15-ročné maximum 5,25 %. Finančné trhy očakávajú ďalšie zvýšenie sadzieb na 5,5 % v septembri a predpovedajú, že vyvrcholia na úrovni 6 % neskôr v tomto roku.



Inflácia v Británii klesá len pomaly z vlaňajšieho 41-ročného maxima 11,1 %. V júli 2023 dosiahla 6,8 % a bola najvyššia spomedzi veľkých svetových ekonomík.



Williamson očakáva, že v najbližších mesiacoch klesne inflácia na 4 %. BoE začiatkom tohto mesiaca uviedla, že inflácia klesne pod 4 % až od 2. štvrťroka 2024.



Augustový prieskum PMI ukázal tiež, že PMI výrobného sektora sa auguste znížil na 42,5 zo 45,3 bodu, čo je jeho najmenšia hodnota od mája 2020, zatiaľ čo v dominantnom sektore služieb klesol na 48,7 z 51,5 bodu.



"Firmy hlásia znížené objednávky na tovar a služby, keďže dopyt zasiahli kríza životných nákladov, vyššie úrokové sadzby, strata exportu aj obavy o výhľad ekonomiky," povedal Williamson.