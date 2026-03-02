< sekcia Ekonomika
Pokles aktivity v českom priemysle sa vo februári zastavil
Produkcia českého spracovateľského priemyslu minulý mesiac rástla najrýchlejším tempom za štyri roky.
Autor TASR
Praha 2. marca (TASR) - Pokles aktivity v sektore spracovateľského priemyslu Českej republiky sa vo februári zastavil. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v pondelok. Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje, sa mierne zvýšil, a to na 50 bodov z januárových 49,8 bodu. Hodnota PMI nad hranicou 50 bodov signalizuje rast odvetvia. Nenaplnili sa ale očakávania analytikov, že PMI vo februári stúpne na 50,4 bodu. TASR o tom informuje na základe správy tradingeconomics.
Produkcia českého spracovateľského priemyslu minulý mesiac rástla najrýchlejším tempom za štyri roky. Avšak základné údaje poukazovali na pretrvávajúce problémy v oblasti dopytu. Nové objednávky klesli druhý mesiac v rade. V dôsledku toho firmy znížili zamestnanosť a obmedzili nákupy surovín. Kapacitné obmedzenia viedli k ďalšiemu rastu objemu nevybavených zákaziek, a to najrýchlejším tempom za štyri roky.
Rast cien vstupov zostal na vysokej úrovni. Ceny produkcie českého priemyslu vo februári rástli najrýchlejším tempom za tri roky. Napriek týmto tlakom sa posilnilo presvedčenie výrobcov, že ich produkcia v nasledujúcom roku stúpne. Tieto očakávania sa dostali na najvyššiu úroveň za štyri roky.
