Pokles aktivity v čínskom výrobnom sektore sa v máji zrýchlil

Peking 31. mája (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala tento mesiac zrýchlenie poklesu, pričom pokles bol výraznejší aj v porovnaní s očakávaniami trhov. To zvyšuje tlak na čínsku vládu, aby prijala ďalšie opatrenia na podporu nerovnomerného zotavovania druhej najväčšej ekonomiky sveta. Navyše, horšie sa vyvíjal aj sektor služieb, aj keď aktivita v tejto oblasti pokračovala v raste. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje čínskeho štatistického úradu.



Oficiálny index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v máji 48,8 bodu oproti 49,2 bodu v apríli. To znamená zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Májová hodnota indexu, ktorá predstavuje päťmesačné minimum, je zároveň omnoho nižšia, než očakávali trhy. Tie počítali s rastom indexu na 49,4 bodu.



Navyše, aktivita v sektore služieb výrazne spomalila tempo rastu. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol v máji 54,5 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval 56,4 bodu.



Výsledkom je spomalenie rastu aktivity v celom súkromnom sektore. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol tento mesiac 52,9 bodu, zatiaľ čo v apríli to bolo 54,4 bodu.



"Údaje ukazujú, že Čína pravdepodobne smeruje k oživeniu v tvare písmena K," povedal Bruce Pang, hlavný ekonóm spoločnosti Jones Lang LaSalle. To znamená zotavovanie ekonomiky poznačené veľkými výkyvmi, pričom niektoré sektory sa budú zotavovať, iné budú zápasiť s problémami.