Pokles aktivity v nemeckom stavebníctve sa zrýchlil

Berlín/Frankfurt nad Mohanom 5. júna (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore pokračovala minulý mesiac v poklese, pričom tempo poklesu sa mierne zrýchlilo. Dôvodom bol vývoj v oblastiach bytovej výstavby a komerčných stavieb, na druhej strane, sektor inžinierskych stavieb sa po takmer dvoch rokoch poklesu stabilizoval. Navyše, nemeckí stavbári očakávajú, že po poklese v roku 2024 zaznamenajú tento rok mierny rast tržieb. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Index nákupných manažérov Hamburskej obchodnej banky (HCOB) a S&P Global pre nemecký stavebný sektor dosiahol v máji 44,4 bodu oproti aprílovej úrovni 45,1 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Celkový vývoj v stavebníctve ovplyvnila aktivita v oblastiach bytovej výstavby a komerčných stavieb, pričom druhá zahrnuje obchody, sklady a kancelárske priestory. V obidvoch prípadoch sa pokles zrýchlil. Naopak, sektor inžinierskych stavieb sa stabilizoval a ukončil tak 20 mesiacov vytrvalého poklesu.



Nové objednávky pokračovali v poklese a rovnako sa vyvíjala aj zamestnanosť v stavebnom sektore. Na druhej strane, nálada v stavebníctve sa v máji zlepšila, a to prvýkrát od začiatku roka 2022. Náladu medzi stavebnými firmami podporili očakávania vyšších výdavkov na infraštruktúru.



Nezávisle od údajov o vývoji aktivity v stavebnom sektore za máj Asociácia nemeckých stavbárov (BVB) vo štvrtok oznámila, že po predchádzajúcom poklese očakáva tento rok v stavebnom priemysle mierny rast tržieb. Odhaduje ich na úrovni 428 miliárd eur, čo predstavuje rast o necelé 1 %.



V minulom roku tržby v nemeckom stavebníctve dosiahli 425 miliárd eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená pokles o 3 %.