Pokles aktivity v nemeckom stavebníctve sa v auguste zrýchlil
Autor TASR
Berlín 4. septembra (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore pokračovala v auguste v poklese, pričom tempo poklesu sa v porovnaní s júlom zrýchlilo. Výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Hamburskej obchodnej banky (HCOB) zverejnil portál RTTNews.
Index nákupných manažérov HCOB v nemeckom stavebnom sektore dosiahol v auguste 46 bodov oproti 46,3 bodu v júli. To znamená zrýchlenie poklesu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Na druhej strane, júlový index predstavoval najslabšie tempo poklesu aktivity v nemeckom stavebníctve od februára 2023.
Z jednotlivých oblastí v rámci stavebníctva sa pod výraznejší pokles najviac podpísala oblasť komerčných stavieb. Tie zahrnujú obchody, sklady a kancelárske priestory. Zatiaľ čo v júli sa po viac než troch rokoch aktivita v tomto segmente vrátila k rastu, v auguste opäť klesla, a to výrazným tempom.
Situáciu zmiernila zvýšená aktivita v oblasti inžinierskych stavieb. Aktivita v oblasti bytovej výstavby pokračovala v poklese, tempo však bolo najslabšie za 2,5 roka.
