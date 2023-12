Pokles aktivity v nemeckom súkromnom sektore sa v závere roka zrýchlil

Berlín 15. decembra (TASR) - Aktivita v nemeckom súkromnom sektore pokračovala v závere roka v poklese, šiesty mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa ešte zrýchlilo. Poukázali na to predbežné údaje prieskumu spoločnosti S&P Global. Výsledky tak výrazne zaostali za očakávaniami analytikov, ktorí počítali so zmiernením poklesu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v decembri 46,7 bodu oproti novembrovej hodnote 47,8 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výsledky sú horšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s rastom indexu na 48,2 bodu, čo by predstavovalo zmiernenie tempa poklesu.



Vývoj v súkromnom sektore výrazne ovplyvnili služby, kde aktivita tempo poklesu zrýchlila. Index nákupných manažérov dosiahol 48,4 bodu, zatiaľ čo v novembri predstavoval 49,6 bodu. V prípade výrobného sektora sa pokles spomalil, na rozdiel od služieb bola však aktivita aj po spomalení poklesu slabšia. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol v decembri 43,1 bodu, zatiaľ čo v novembri zaznamenal 42,6 bodu.