Pokles aktivity v rakúskom výrobnom sektore vykázal 8-mesačné minimum

Viedeň 29. januára (TASR) - Aktivita v rakúskom výrobnom sektore pokračovala na začiatku tohto roka v poklese, tempo poklesu sa však spomalilo na najnižšiu úroveň za posledných osem mesiacov. Poukázali na to výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global, ktoré zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor dosiahol v januári 45,7 bodu, zatiaľ čo v decembri predstavoval 43,3 bodu. To je najlepší výsledok od mája minulého roka, v ktorom index dosiahol 46,3 bodu. Aktivita v sektore však pokračuje už 30. mesiac v poklese, keďže za to obdobie index nikdy nedosiahol 50 bodov, čo je hranica, ktorá oddeľuje rast od poklesu.



K zmierneniu poklesu aktivity vo výrobe prispeli nové objednávky, produkcia aj zamestnanosť. Vo všetkých troch oblastiach sa rozsah poklesu spomalil. Napríklad pokles nových objednávok bol jeden z najnižších od mája 2022 a pokles produkcie najslabší od mája minulého roka.