Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. október 2025Meniny má Klára
< sekcia Ekonomika

Pokles aktivity v rakúskom výrobnom sektore sa v októbri zmiernil

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

K zmierneniu poklesu prispela najmä produkcia, ktorá zaznamenala mierny rast.

Autor TASR
Viedeň 29. októbra (TASR) - Aktivita v rakúskom výrobnom sektore pokračovala v októbri v poklese, jeho tempo sa však zmiernilo, k čomu prispel najmä vývoj v oblasti produkcie. Uviedol to portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje spoločnosti S&P Global.

Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria dosiahol v októbri 48,8 bodu oproti septembrovej hodnote 47,6 bodu. Aktivita vo výrobe tak naďalej pokračuje v poklese, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, tempo poklesu sa však spomalilo.

K zmierneniu poklesu prispela najmä produkcia, ktorá zaznamenala mierny rast. Čiastočne však vývoj v sektore podporili aj nové objednávky, ktoré sa v októbri stabilizovali.

Mínusom vo výrobe bol vývoj v oblasti zamestnanosti. Rakúske firmy pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov, pričom tempo redukcie dosiahlo v októbri najvyššiu úroveň za sedem mesiacov.
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR