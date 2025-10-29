< sekcia Ekonomika
Pokles aktivity v rakúskom výrobnom sektore sa v októbri zmiernil
K zmierneniu poklesu prispela najmä produkcia, ktorá zaznamenala mierny rast.
Autor TASR
Viedeň 29. októbra (TASR) - Aktivita v rakúskom výrobnom sektore pokračovala v októbri v poklese, jeho tempo sa však zmiernilo, k čomu prispel najmä vývoj v oblasti produkcie. Uviedol to portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje spoločnosti S&P Global.
Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria dosiahol v októbri 48,8 bodu oproti septembrovej hodnote 47,6 bodu. Aktivita vo výrobe tak naďalej pokračuje v poklese, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, tempo poklesu sa však spomalilo.
K zmierneniu poklesu prispela najmä produkcia, ktorá zaznamenala mierny rast. Čiastočne však vývoj v sektore podporili aj nové objednávky, ktoré sa v októbri stabilizovali.
Mínusom vo výrobe bol vývoj v oblasti zamestnanosti. Rakúske firmy pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov, pričom tempo redukcie dosiahlo v októbri najvyššiu úroveň za sedem mesiacov.
Index nákupných manažérov UniCredit Bank Austria dosiahol v októbri 48,8 bodu oproti septembrovej hodnote 47,6 bodu. Aktivita vo výrobe tak naďalej pokračuje v poklese, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, tempo poklesu sa však spomalilo.
K zmierneniu poklesu prispela najmä produkcia, ktorá zaznamenala mierny rast. Čiastočne však vývoj v sektore podporili aj nové objednávky, ktoré sa v októbri stabilizovali.
Mínusom vo výrobe bol vývoj v oblasti zamestnanosti. Rakúske firmy pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov, pričom tempo redukcie dosiahlo v októbri najvyššiu úroveň za sedem mesiacov.