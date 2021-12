Aktivita v ruskom sektore služieb v novembri klesla najprudšie za rok

Moskva 3. decembra (TASR) - Aktivita v ruskom sektore služieb pokračovala minulý mesiac v poklese, pričom tempo poklesu bolo najvýraznejšie za viac než rok. Uviedla to v piatok spoločnosť IHS Markit. To sa odrazilo aj na vývoji v celom súkromnom sektore, ktorý rovnako zaznamenal zrýchlenie poklesu.



Index nákupných manažérov pre ruský sektor služieb dosiahol v novembri 47,1 bodu oproti októbrovej hodnote 48,8 bodu. To predstavuje výrazné zrýchlenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Index zároveň dosiahol najnižšiu hodnotu od októbra minulého roka.



Práve vývoj v sektore služieb sa podpísal pod vývoj v celom súkromnom sektore, keďže výrobný sektor v novembri rástol, pričom tempo rastu ešte mierne zrýchlil. Dosiahol 51,7 bodu oproti októbrovej hodnote 51,6 bodu.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje sektor služieb aj výrobný sektor, dosiahol v novembri 48,4 bodu. V októbri predstavoval 49,5 bodu.