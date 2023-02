Pokles aktivity v ruskom sektore služieb sa začiatkom roka zmiernil

Moskva 3. februára (TASR) - Ruský sektor služieb pokračoval začiatkom tohto roka v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo. Prispel k tomu miernejší pokles produkcie aj nových objednávok, napriek tomu, že podmienky na trhu nie sú priaznivé. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje spoločnosti S&P Global. Informoval o tom portál RTTNews.



Index nákupných manažérov pre ruský sektor služieb dosiahol v januári 48,7 bodu oproti decembrovej hodnote 45,9 bodu. Napriek výraznému zvýšeniu indexu to stále predstavuje pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však výrazne spomalilo.



Vývoj v sektore ovplyvnil pokračujúci pokles produkcie aj nových objednávok, tempo ich poklesu bolo však v porovnaní so záverom minulého roka slabšie. V prípade nových objednávok je nízky najmä dopyt zo zahraničia, ktorý je dôsledkom sankcií voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu koncom februára minulého roka.



Podobne ako produkcia a nové objednávky sa vyvíjala aj situácia v zamestnanosti. Zamestnanosť v službách pokračovala v januári v poklese, už šiesty mesiac po sebe, pokles bol však najslabší od septembra minulého roka.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje ruský výrobný sektor aj sektor služieb, zaznamenal v januári 49,7 bodu oproti 48 bodom v decembri. V prípade celkového súkromného sektora to znamená posun z poklesu na takmer stagnáciu, k čomu prispel výrobný sektor, ktorý v januári pokračoval vo výraznom raste.