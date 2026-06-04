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Pokles aktivity v stavebnom sektore eurozóny sa v máji zmiernil
Najhlbšie v teritóriu poklesu, čiže pod hranicou 50 bodov, zostala v máji aktivita v oblasti výstavby obytných nehnuteľností.
Autor TASR
Brusel 4. júna (TASR) - Pokles aktivity v stavebnom sektore eurozóny, ktorý trvá už viac ako štyri roky, sa v máji spomalil. Index nákupných manažérov (PMI) odvetvia medzimesačne vzrástol na 43,7 bodu z úrovne 41,7 bodu. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok. Aprílová hodnota indexu bola najnižšia od augusta 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Najhlbšie v teritóriu poklesu, čiže pod hranicou 50 bodov, zostala v máji aktivita v oblasti výstavby obytných nehnuteľností. Najmenej výrazne sa oslabovala aktivita v segmente infraštruktúrnych stavieb. Nové objednávky v celom stavebníctve eurozóny minulý mesiac naďalej prudko klesali, hoci pomalšie ako v apríli. Rast cien vstupov zostal v máji výrazný. Stavebné firmy boli naďalej pesimistické, pokiaľ ide o výhľad aktivity na najbližších 12 mesiacov.
V rámci troch najväčších ekonomík eurozóny sa stavebná aktivita v máji najprudšie oslabovala vo Francúzsku. Na druhom mieste bolo Nemecko. Pokles talianskeho stavebného sektora bol najmiernejší.
Najhlbšie v teritóriu poklesu, čiže pod hranicou 50 bodov, zostala v máji aktivita v oblasti výstavby obytných nehnuteľností. Najmenej výrazne sa oslabovala aktivita v segmente infraštruktúrnych stavieb. Nové objednávky v celom stavebníctve eurozóny minulý mesiac naďalej prudko klesali, hoci pomalšie ako v apríli. Rast cien vstupov zostal v máji výrazný. Stavebné firmy boli naďalej pesimistické, pokiaľ ide o výhľad aktivity na najbližších 12 mesiacov.
V rámci troch najväčších ekonomík eurozóny sa stavebná aktivita v máji najprudšie oslabovala vo Francúzsku. Na druhom mieste bolo Nemecko. Pokles talianskeho stavebného sektora bol najmiernejší.