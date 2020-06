Brusel 3. júna (TASR) - Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v máji spomalil, po devastujúcom páde v predchádzajúcich dvoch mesiacoch, keď štáty v regióne začali zavádzať blokády, aby zabránili šíreniu nového koronavírusu. Existujú dokonca náznaky, že to najhoršie môže mať súkromný sektor už za sebou, aj keď potrvá celé mesiace, kým sa vráti k rastu. Ukázali to v stredu spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Podľa najnovších výsledkov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v máji zvýšil na 31,9 bodu z 13,6 bodu v apríli, čo bol najhorší výsledok v histórii prieskumov, ktoré sa začali v júli 1998.



Spresnená hodnota májového indexu je vyššia ako 30,5 bodu pri rýchlom odhade, ale stále zostáva hlboko pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. Hoci vlády v regióne už začali uvoľňovať blokády, mnohé firmy zostávajú zatvorené. A tie, ktoré obnovili svoje aktivity, stále nebežia naplno.



Podľa Chrisa Williamsona, hlavného ekonóma IHS Markit, májové výsledky ukázali, že aktivita podnikov vo všetkých krajinách euroregiónu zostala slabá, čo ešte zdôraznilo rozsah a šírku poklesu ekonomiky menového bloku. V dôsledku toho hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny zaznamená v 2. štvrťroku bezprecedentný pád, ktorý bude sprevádzať najväčší nárast nezamestnanosti v histórii euroregiónu.



Analytici minulý mesiac predpovedali eurozóne pokles HDP v 2. kvartáli o 11,3 % a zvýšenie nezamestnanosti na približne 10 %.



Čo sa týka jednotlivých krajín euroregiónu, všetky štyri najväčšie ekonomiky zaznamenali opäť pokles aktivity v súkromnom sektore, aj keď miernejší ako v predchádzajúcom mesiaci.



Najvyšší kombinovaný PMI vykázalo v máji Taliansko, a to 33,9 bodu, čo predstavuje trojmesačné maximum. Nasledovali Nemecko s PMI 33,3 bodu, čo bolo dvojmesačné maximum a viac ako 31,4 bodu pri rýchlom odhade. Francúzsko malo po spresnení tiež lepší výsledok. Jeho PMI stúpol na 32,1 namiesto na 30,5 bodu a bol najvyšší za tri mesiace. Španielsky PMI dosiahol 29,2 bodu, čo bolo tiež trojmesačné maximum.



Aj situácia v dominantnom sektore eurozóny, v službách, sa v máji zlepšila. Jeho PMI stúpol na 30,5 bodu z aprílového rekordného minima 12 bodov a prekonal aj rýchly odhad, podľa ktorého mal dosiahnuť 28,7 bodu. Stále však zostáva hlboko pod úrovňou 50 bodov.



Zároveň čiastkový index, ktorý odráža vývoj zamestnanosti, stúpol síce na 37,8 bodu z aprílových 33,4 bodu, ale je menší ako 50 bodov, čo signalizuje, že firmy redukujú počet pracovných miest.



Ďalšie uvoľnenie opatrní, za predpokladu, že nedôjde k opätovnému výskytu infekcie, pomôže v nasledujúcich mesiacoch zvýšiť aktivitu aj sentiment v eurozóne, skonštatoval Williamson. Na jej vyhliadky však vrhá tieň hrozba slabého dopytu, pretože výdavky domácností zasiahne vysoká nezamestnanosť a firmy budú zápasiť s dôsledkami pandémie.



Preto sú ekonómovia opatrní, pokiaľ ide o predpovede o zotavovaní hospodárstva. V súčasnosti odhadujú, že v roku 2020 sa HDP regiónu zníži o takmer 9 % a zotavenie a návrat výroby na úroveň pred pandémiou bude podľa nich trvať niekoľko rokov.