Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v júni opäť spomalil

Brusel 23. júna (TASR) - Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v júni opäť výrazne spomalil, už druhý mesiac po sebe. Dôvodom je zmierňovanie blokád a obmedzení v regióne, ktoré bránili šíreniu nového koronavírusu. V júni došlo aj k zlepšeniu očakávaní podnikateľov v nasledujúcom roku. Ukázali to v utorok predbežné údaje spoločnosti IHS Markit.



Podľa výsledkov prieskumu sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v júni zvýšil na 47,5 bodu z 31,9 bodu v máji. Ekonómovia pritom odhadovali, že stúpne len na 42 bodov.



Pokračuje tak zotavovanie indexu z historického minima 13,6 bodu, na ktoré sa prepadol apríli. Medzimesačný nárast PMI v júni o 15,6 bodu je zároveň druhý najväčší po májovom zvýšení o 18,3 bodu. No hoci index dosiahol v júni štvormesačné maximum, neprekonal zlomovú hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Čo sa týka jednotlivých krajín euroregiónu, najlepší výsledok dosiahlo Francúzsko, ktorého júnový PMI na úrovni 51,3 bodu signalizuje, že súkromný sektor v tejto krajine sa vracia k rastu. Aj PMI Nemecka, najväčšej ekonomiky eurozóny, sa v júni citeľne zvýšil, a to na 45,8 z 32,3 bodu v apríli, ale stále je nižší ako 50 bodov. Zvyšok regiónu za nimi zaostáva.



Prieskum tiež ukázal, že aktivita v sektore služieb aj výroby sa v júni opäť znížila, ale menej ako v máji. Konkrétne PMI dominantného sektoru eurozóny, služieb, sa v júni zvýšil na 47,3 bodu z 30,5 bodu v máji, čo je lepší výsledok ako 41 bodov, ktoré očakávali analytici. A PMI výrobného sektora stúpol v júni na 46,9 z 39,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo analytici predpovedali jeho nárast na 44,5 bodu.



Zmiernenie niektorých opatrení, ako aj plánované ďalšie uvoľnenie v nasledujúcich mesiacoch pomohli v júni zlepšiť náladu podnikateľov aj ich očakávania v budúcom roku. Počet optimistov tak prvýkrát za štyri mesiace prekročil počet pesimistov.



"Produkcia a dopyt stále klesajú, ale už sa neprepadajú," zhrnul výsledky prieskumu hlavný ekonóm IHS Markit Chris Williamson. A dodal, že aj keď ekonomika regiónu vykáže v 2. štvrťroku bezprecedentný pokles, výrazný nárast PMI v máji a v júni zvyšuje očakávania, že zrušenie blokád a obmedzení pomôže v lete ukončiť tento pokles.