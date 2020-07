Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v júni spomalil

Londýn 3. júla (TASR) - Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny, ku ktorému došlo po nástupe pandémie nového koronavírusu, sa v júni výrazne spomalil. Prispelo k tomu rýchle uvoľňovanie karanténnych opatrení, ktoré vlády prijali na zmiernenie šírenia vírusu. Uviedla to v piatok spoločnosť IHS Markit, ktorá zverejnila konečné údaje. Tie zároveň ukázali, že aktivita v súkromnom sektore menovej únie klesla miernejším tempom aj v porovnaní s predbežným odhadom zverejneným koncom júna.



Kompozitný index nákupných manažérov IHS Markit, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v júni 48,5 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval 31,9 bodu. To síce znamená ďalší pokles aktivity v sektore, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, ale omnoho miernejší. Navyše, výsledok je lepší aj v porovnaní s predbežným odhadom, ktorý spoločnosť IHS Markit zverejnila 23. júna. Ten uvádzal kompozitný index na úrovni 47,5 bodu.



Výrazne sa pod to podpísal dominantný sektor služieb. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol 48,3 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval iba 30,5 bodu. Aj v tomto prípade bol konečný údaj lepší než predbežný odhad. Ten bol stanovený na 47,3 bodu.



Výrazné zlepšenie údajov zo súkromného sektora ešte posilnilo očakávania, že ekonomika eurozóny sa v 3. štvrťroku vráti k rastu. Podľa júnového prieskumu agentúry Reuters medzi analytikmi zaznamenala ekonomika eurozóny v 2. kvartáli prepad o 12,5 %, za 3. štvrťrok však počítajú s rastom o 7,9 %.