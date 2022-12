Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v decembri spomalil

Brusel 16. decembra (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa v decembri opäť znížila, ale tempo jej poklesu bolo najpomalšie za štyri mesiace. To naznačuje, že pravdepodobná recesia v regióne bude plytšia, ako sa pôvodne predpokladalo. Ukázali to v piatok predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prvého odhadu sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v decembri zvýšil na štvormesačné maximum 48,8 bodu z novembrových 47,8 bodu. Ekonómovia pritom odhadovali, že index stúpne menej, na 48 bodov.



December bol však šiestym mesiacom po sebe, keď hodnota zostala pod hranicou 50, ktorá oddeľuje rast od poklesu. To je najdlhšia séria od júna 2013.



"Zatiaľ čo ďalší pokles aktivity v decembri signalizuje veľkú pravdepodobnosť recesie, prieskum naznačuje tiež, že pokles ekonomiky bude miernejší, než sa predpokladalo pred niekoľkými mesiacmi," vyhlásil Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti S&P Global Market Intelligence.



Napriek rastúcim rizikám hospodárskeho poklesu Európska centrálna banka vo štvrtok zvýšila svoju kľúčovú vkladovú sadzbu na 2 % z 1,5 % a naznačila, že prídu ďalšie zvýšenia, keďže inflácia je stále vysoko nad jej cieľovou úrovňou 2 %.



Vyššie úrokové sadzby spolu s obavami z vysokých životných nákladov podľa ekonómov znamenajú, že dopyt bude pravdepodobne ďalej slabnúť. Experti odhadujú, že výkon hospodárstva euroregiónu sa v tomto a nasledujúcom štvrťroku zníži, čím sa naplní technická definícia recesie.



Prieskum ďalej odhalil, že nové objednávky v súkromnom sektore klesajú v decembri pomalším tempom a aj prudký rast cien poháňaný vyššími nákladmi na energiu v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine sa ďalej znižuje. Ceny vstupov rástli najpomalšie od mája 2021 a optimizmus v súvislosti s budúcou produkciou sa zvýšil na štvormesačné maximum. Klesajúci dopyt však núti firmy znižovať počet zamestnancov.



Zlou správou je, že zlepšujúci sa inflačný výhľad je predovšetkým príznakom slabnúceho dopytu a zostáva len málo známok zmysluplného návratu k rastu, keď sa rok 2022 blíži ku koncu, poznamenal Williamson.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že PMI služieb, dominantného sektora eurozóny, ktorý zahŕňa celú škálu firiem od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, v decembri vzrástol na 49,1 zo 48,5 bodu v novembri. To je jeho najvyššia hodnota od augusta, ale neprekročila 50 bodov.



Aj PMI výrobného sektora sa zvýšil na 47,8 z novembrových 47,1 bodu. Prispelo k tomu zlepšenie dodávok a zmiernenie obáv z nedostatku energií.



Čiastkový index produkcie, ktorý sa započítava do kombinovaného PMI, v decembri stúpol na šesťmesačné maximum 47,9 bodu.



Čo sa týka dvoch najväčších ekonomík eurozóny, PMI súkromného sektora v Nemecku sa v decembri zvýšil na 48,9 z novembrových 46,3 bodu a prekonal odhady analytikov na úrovni 46,5 bodu.



Ale PMI francúzskeho súkromného sektora klesol, už druhý mesiac po sebe, a to na 48 bodu v decembri 2022 z novembrových 48,7 bodu, zatiaľ čo analytici predpovedali, že stúpne na 48,9 bodu.