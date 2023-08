Brusel 3. augusta (TASR) - Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v júli zrýchlil viac, než sa predpokladalo, keďže prepad vo výrobe bol sprevádzaný spomalením rastu v dominantnom sektore služieb. Ukázali to vo štvrtok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa konečných výsledkov kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v júli 2023 klesol na osemmesačné minimum 48,6 bodu z júnových 49,9 bodu.



Spresnená hodnota indexu sa pohybuje pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu, už druhý mesiac po sebe a zaostala aj za predbežným odhadom na úrovni 48,9 bodu.



"Eurozóna má za sebou zlý štart do druhej polovice roka," skonštatoval Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Komerčnej banky (Commercial Bank) v Hamburgu. Za poklesom aktivity je najmä výroba, ale zároveň sa spomalil rast sektora služieb, čím sa obmedzila podpora ekonomiky ako celku.



Konkrétne, PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, sa v júli znížil až na 50,9 bodu z 52 bodov v júni, zatiaľ čo rýchly odhad signalizoval, že klesne menej, na 51,1 bodu.



PMI výrobného sektora pritom v júli klesol na najnižšiu hodnotu od mája 2020, keď eurozónu naplno zasiahla prvá vlna pandémie ochorenia COVID-19, pričom sa prepadol na 42,7 bodu z júnových 43,4 bodu. To je hlboko pod hranicou 50 bodov.



Tieto výsledky naznačujú, že existuje malá šanca na obrat v dohľadnom čase, Keďže dopyt po službách klesol, prvýkrát v tomto roku. To signalizuje, že zadlžení spotrebitelia pocítili tlak z vyšších nákladov na pôžičky a z vyšších cien. Ukázal to aj čiastkový index objednávok, ktorý sa v júli znížil na 48,2 z júnových 51 bodov.



Predstaviteľov Európskej centrálnej banky (ECB) však pravdepodobne potešia ďalšie známky zmierňovania cenových tlakov. Zložený index vstupných aj výstupných cien minulý mesiac klesol, pričom ukazovateľ cien účtovaných zákazníkom sa znížil na 53,1 z 53,8 bodu, čo je jeho najmenšia hodnota od začiatku roka 2021.



Inflácia v eurozóne ale zostáva tvrdohlavo vysoká napriek agresívnemu sprísňovaniu menovej politiky ECB. Banka minulý týždeň zvýšila svoje kľúčové úrokové sadzby deviatykrát po sebe. Špekuluje sa, že v septembri si urobí prestávku, keďže inflačné tlaky vykazujú náznaky uvoľnenia a narastajú obavy z recesie v eurozóne.



Čo sa týka kľúčových ekonomík regiónu, najvyšší PMI súkromného sektora malo v júli Španielsko, a to 51,7 bodu, čo bolo šesťmesačné minimum. A írsky PMI dosiahol zlomovú hranicu 50 bodov. Ale PMI súkromného sektora Nemecka, najväčšieho hospodárstva eurozóny, v júli klesol na 48,5 (namiesto 48,3 bodu) z 50,6 bodu, PMI druhej najväčšej ekonomiky Francúzska sa znížil na 46,6 zo 47,2 bodu a v prípade Talianska klesol na 48,9 bodu.