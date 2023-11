Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa mierne spomalil

Brusel 23. novembra (TASR) - Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa tento mesiac mierne spomalil. Ale jeho pokračovanie naznačuje, že výkon ekonomiky bloku sa v tomto štvrťroku zrejme opäť zníži, keďže spotrebitelia naďalej obmedzujú svoje výdavky. Ukázali to vo štvrtok predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa rýchleho odhadu kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v novembri 2023 vzrástol na 47,1 bodu z takmer trojročného minima 46,5 bodu v októbri. Mierne tak prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 46,9 bodu.



Ale hodnota indexu sa už šiesty mesiac po sebe drží pod zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity od poklesu.



"Ekonomika eurozóny uviazla v bahne. Ak vezmeme do úvahy rýchly odhad PMI za november v našom aktuálnom modeli, naznačuje to potenciál poklesu ekonomiky druhý štvrťrok po sebe," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm HCOB.



Predbežné údaje ukázali, že hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny sa v 3. štvrťroku znížil o 0,1 % a novembrový PMI naznačuje, že aj v tomto kvartáli smeruje k poklesu, čo by znamenalo technickú recesiu. Analytici však v nedávnom prieskume agentúry Reuters predpovedali, že eurozóna sa len o vlások vyhne recesii. Odhadujú, že po revízii údajov sa ukáže, že ekonomika regiónu v minulom štvrťroku stagnovala a aj v súčasnom sa to bude opakovať.



Najnovší prieskum ukázal tiež, že PMI dominantného sektora služieb v novembri vzrástol na 48,2 zo 47,8 bodu, čo je mierne nad odhadom analytikov na úrovni 48,1 bodu.



Dopyt pritom klesol už piaty mesiac po sebe, aj keď pomalším tempom ako v októbri. Čiastkový index nových objednávok sa totiž zvýšil na 46,7 zo 45,6 bodu.



Aj PMI výrobného sektora v novembri vzrástol, a to na 43,8 zo 43,1 bodu, čím prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali, že stúpne len na 43,4 bodu. Hodnota indexu sa však nachádza stále pod hranicou 50 bodov, už od júla 2022.



Čiastkový index produkcie sa zvýšil v novembri na šesťmesačné maximum 44,3 bodu z októbrových 43,1 bodu.



S klesajúcim dopytom továrne obmedzili nákupy surovín a časť aktivity v tomto odvetví je výsledkom dokončenia starých objednávok. Index rozpracovanej práce dosiahol 40,1 bodu, čo je nárast z 38,4 bodu v októbri, ale jeho hodnota je už 18. mesiac nižšia ako 50 bodov.



Firmy v eurozóne znížili počet zamestnancov prvýkrát od januára 2021, keď kontinent trpel obmedzeniami spojenými s ochorením COVID-19. Kombinovaný PMI zamestnanosti klesol na 49,4 z 50 bodov.



Pokiaľ ide o kľúčové ekonomiky eurozóny, PMI súkromného sektora najväčšieho hospodárstva bloku - Nemecka, sa v novembri zvýšil na 47,1 bodu zo 45,9 bodu v októbri, zatiaľ čo PMI druhého najväčšieho hospodárstva - Francúzska, mierne klesol na 44,5 zo 44,6 bodu.