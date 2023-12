Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny bol miernejší

Brusel 5. decembra (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny pokračovala v poklese aj v novembri, rozsah poklesu bol však slabší než v predchádzajúcom mesiaci a slabší aj v porovnaní s predbežným odhadom. Napriek tomu aj spresnené údaje naznačujú, že ekonomika eurozóny v tomto kvartáli klesne. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila spresnené údaje spoločnosti S&P Global.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v eurozóne minulý mesiac 47,6 bodu, zatiaľ čo podľa predbežného odhadu to bolo 47,1 bodu. To znamená ešte výraznejšie spomalenie poklesu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. V októbri totiž index predstavoval 46,5 bodu, najnižšiu hodnotu za takmer tri roky.



Vývoj v celom súkromnom sektore ovplyvnil v novembri dominantný sektor služieb. Aktivita v rámci tohto sektora ďalej klesá, aj keď tempo poklesu sa čiastočne zmiernilo. Zatiaľ čo v októbri index nákupných manažérov dosiahol 47,8 bodu, v novembri to bolo 48,7 bodu.



"Aktivita v sektore služieb pokračuje v poklese. Ani mierne zlepšenie indexu tak nedáva veľa priestoru na optimizmus, čo sa týka prípadného prudkého zotavenia v blízkej budúcnosti," povedal hlavný ekonóm Hamburskej obchodnej banky Cyrus de la Rubia.



Čo sa týka najväčších ekonomík eurozóny, najhoršie na tom bolo v novembri Francúzsko. Aktivita v španielskom súkromnom sektore klesla prvýkrát od augusta, naopak, Nemecko a Taliansko vykázali v porovnaní s októbrom spomalenie poklesu.