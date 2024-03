Brusel 5. marca (TASR) - Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa vo februári spomalil viac, ako naznačil predbežný odhad. Priblížil sa k zlomovej hranici, vďaka stabilizácii v sektore služieb, ktorá vykompenzovala ďalší pokles vo výrobe. Ukázali to v utorok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa revidovaných údajov kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov vo februári 2024 vzrástol na 49,2 bodu zo 47,9 bodu v januári.



Spresnená hodnota indexu je vyššia než 48,9 bodu pri rýchlom odhade a najväčšia od júna 2023. Stále sa však drží pod zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu, už deviaty mesiac v rade.



Prieskum ďalej odhalil, že PMI dominantného sektora služieb vo februári stúpol na 50,2 bodu z januárových 48,4 bodu. Predbežný odhad pritom signalizoval, že dosiahne 50 bodov. Februárová hodnota indexu je najvyššia za sedem mesiacov.



Aktivita vo výrobnom sektore sa však vo februári viac znížila, keďže jeho PMI klesol na 46,5 zo 46,6 bodu v januári, čo je dvojmesačné minimum. Spresnený index je však vyšší ako predbežný, keď sa PMI prepadol na 46,2 bodu.



Sektor služieb tak zvládol štart do roku 2024 lepšie, ako sa očakávalo. Rast aktivity v tomto odvetví dopĺňa pozitívny vývoj ostatných čiastkových ukazovateľov, uviedol hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia.



Konkrétne, čiastkový index nových objednávok v službách je len kúsok pred dosiahnutím rentability, optimizmus týkajúci sa vyhliadok dosiahol viac ako ročné maximum a firmy prijímali viac ľudí, pričom čiastkový index zamestnanosti v službách vzrástol na osemmesačné maximum 52,7 z 51,2 bodu.



Objavili sa však náznaky vytvárania inflačných tlakov s rastom indexov vstupných aj výstupných cien. Index výrobných cien dosiahol vo februári deväťmesačné maximum 54,4 bodu (54,2 bodu v januári).



Očakáva sa, že Európska centrálna banka vo štvrtok (7. 3.) ponechá úrokové sadzby nezmenené na rekordných maximách, keďže pokračuje vo svojom boji o návrat inflácie k cieľu na úrovni 2 %.



Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny, PMI súkromného sektora Nemecka, najväčšieho hospodárstva bloku, sa vo februári znížil o niečo menej, na 46,3 namiesto na 46,1 bodu pri rýchlom odhade zo 47 bodov v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najmenšia hodnota za štyri mesiace



PMI druhého najväčšieho hospodárstva, Francúzska, stúpol vo februári 2024 na 48,1, a nie 47,7 bodu, zo 44,6 bodu v januári. Taliansky PMI sa vyšplhal na 51,1 bodu, čo je jeho deväťmesačné maximum, a španielsky PMI dosiahol 53,9 bodu, čo je tiež najviac za deväť mesiacov. Najvyššiu hodnotu PMI súkromného sektora malo vo februári Írsko, a to 54,4 bodu (ročné maximum).