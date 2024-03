Brusel 21. marca (TASR) - Pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa v marci spomalil a tesne sa priblížil k zlomovej hranici. Prispel k tomu rast aktivity v sektore služieb, ktorý vykompenzoval jej ďalší pokles vo výrobe. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa rýchleho odhadu kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v marci 2024 vzrástol na 49,9 bodu zo 49,2 bodu vo februári. Ekonómovia pritom odhadovali, že index v marci stúpne menej, na 49,7 bodu.



Hodnota indexu je najvyššia za deväť mesiacov a tesne sa priblížila k zlomovej hranici 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Prieskum ďalej odhalil, že PMI dominantného sektora služieb sa v marci vyšplhal na deväťmesačné maximum 51,1 bodu z februárových 50,2 bodu. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 50,5 bodu.



Dopyt po službách sa prvýkrát od júna zvýšil, pričom čiastkový index nových objednávok v tomto odvetví vzrástol na 50,5 zo 49,8 bodu.



Aktivita vo výrobnom sektore však aj v marci klesla, a to na trojmesačné minimum 45,7 zo 46,5 bodu, čo je hlboko pod prognózami analytikov, ktorí počítali so zvýšením indexu na 47 bodov.



"Ak ste dúfali v oživenie výrobného sektora v 1. štvrťroku, je čas hodiť uterák do ringu," skonštatoval hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia.



Manažéri tovární pritom neočakávajú bezprostredné zlepšenie. A zároveň, počet zamestnancov sa znížil najprudším tempom od novembra, pričom čiastkový index zamestnanosti v marci klesol na 46,6 zo 47,1 bodu vo februári.



Pokiaľ ide o kľúčové ekonomiky eurozóny, PMI súkromného sektora Nemecka, najväčšieho hospodárstva bloku, sa v marci zvýšil na 47,4 zo 46,3 bodu vo februári, ale zostal pod hranicou 50 bodov. A PMI druhého najväčšieho hospodárstva, Francúzska, dokonca klesol, na 47,7 zo 48,1 bodu.