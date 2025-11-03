< sekcia Ekonomika
Pokles aktivity vo francúzskej výrobe bol miernejší, než uvádzal odhad
Finálny index nákupných manažérov pre francúzsky výrobný sektor dosiahol v októbri 48,8 bodu, zatiaľ čo predbežný odhad predstavoval 48,3 bodu. Na porovnanie, v septembri dosiahol 48,2 bodu.
Autor TASR
Paríž 3. novembra (TASR) - Aktivita vo francúzskom výrobnom sektore pokračovala minulý mesiac v poklese, jeho tempo však bolo omnoho miernejšie, než naznačoval predbežný odhad. Ukázali to konečné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Hamburg Commercial Bank (HCOB). Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Finálny index nákupných manažérov pre francúzsky výrobný sektor dosiahol v októbri 48,8 bodu, zatiaľ čo predbežný odhad predstavoval 48,3 bodu. Na porovnanie, v septembri dosiahol 48,2 bodu. To znamená, že aktivita vo francúzskom výrobnom sektore pokračovala v poklese, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu však bolo omnoho miernejšie než v septembri aj oproti predbežnému odhadu.
Na druhej strane, až na august aktivita vo francúzskom výrobnom sektore pretrváva pod hranicou 50 bodov od januára 2023. Aj v auguste, ktorý bol za toto obdobie jediným rastovým mesiacom, dosiahol index 50,4 bodu, čo predstavuje iba mierny rast.
Za pokračujúcim poklesom aktivity vo francúzskej výrobe je ďalší pokles nových objednávok aj produkcie. V poklese sa tak držia už takmer 3,5 roka. Dôvodom je pokračujúca politická nestabilita v krajine a obavy spotrebiteľov, čo sa odráža na dopyte.
Klesli aj exportné objednávky, pričom slabší dopyt zaznamenala francúzska výroba zo strany západnej Európy a čiastočne z Ázie a Blízkeho východu. Tieto objednávky sa však vyvíjali lepšie než v septembri, pričom tempo ich poklesu bolo najslabšie za šesť mesiacov.
