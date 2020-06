Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v máji spomalil

Brusel 1. júna (TASR) - Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v máji síce spomalil, ale stále je výrazný. Dôvodom sú obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu. A zároveň, nové objednávky sa minulý mesiac prudko znížili, čo signalizuje nepriaznivý vývoj v tomto odvetví. Vyplýva to zo spresneného prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny sa v máji zvýšil na 39,4 bodu z aprílového rekordného minima 33,4 bodu, čo bol najhorší výsledok v 22-ročnej histórii prieskumov. Spresnená hodnota májového indexu je zároveň o niečo menšia ako 39,5 bodu pri rýchlom odhade.



Napriek tomu, že v porovnaní s aprílom bola situácia vo výrobnom sektore euroregiónu v máji o niečo lepšia, vládne obmedzenia, ktorých cieľom je brániť šíreniu nového koronavírusu, naďalej výrazne ovplyvňovali aktivitu vo výrobe.



Najnovšie údaje ukazujú, že všetky odvetvia výrobného sektora zaznamenávali v máji zhoršenie prevádzkových podmienok, pričom najviac bola zasiahnutá výroba kapitálových produktov.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, vo všetkých zostal májový index hlboko pod úrovňou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Najvyšší PMI vykázalo v apríli Taliansko, a to 45,4 bodu, čo bolo trojmesačné maximum. Nasledovali Grécko s PMI 41,1 bodu (dvojmesačné maximum) a Francúzsko so 40,6 bodu, čo bolo viac ako 40,3 bodu pri rýchlom odhade a najvyšší PMI za dva mesiace. Štvrté bolo Rakúsko so 40,4 bodu (dvojmesačné maximum). Piate Španielsko malo PMI na úrovni 38,3 bodu, čo je tiež najviac za dva mesiace. Ale v prípade Nemecka, najväčšej ekonomiky eurozóny, bol májový spresnený PMI na úrovni 36,6 bodu najnižší zo všetkých krajín regiónu a tiež menší ako 36,8 bodu pri rýchlom odhade, aj keď predstavoval dvojmesačné maximum.



Markit pripomína, že aj keď sa celkový PMI výrobného sektora eurozóny v máji zvýšil, prevádzkové podmienky vo všetkých krajinách sú stále zlé.



„Zdá sa, že pokles výroby dosiahol v apríli dno, v máji sa znížil oveľa menej,“ uviedol Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit. Podľa neho toto zlepšenie čiastočne odráža nízky porovnávací základ po šokujúcom prudkom páde v apríli, a je tiež spojené s čiastočným obnovením výroby po zmiernení obmedzení.



No vzhľadom na to, že blokády sa ešte neskončili a mnoho firiem zostalo zatvorených, výhľadové ukazovatele naznačujú, že oživenie výrobného sektora bude pomalé.