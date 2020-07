Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny bol v júni mierny

Londýn 1. júla (TASR) – Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny pokračovala v júni v poklese, tempo poklesu však bolo miernejšie, než naznačoval predbežný odhad. Uviedla to v stredu spoločnosť IHS Markit, ktorá zverejnila konečné údaje.



Ako IHS Markit informovala, index nákupných manažérov pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v júni 47,4 bodu oproti 39,4 bodu v máji. To znamená ďalší pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však v porovnaní s vývojom v máji výrazne spomalilo a miernejšie bolo aj oproti predbežným odhadom na jún, ktoré IHS Markit stanovil na úrovni 46,9 bodu.



K zlepšeniu prispel najmä vývoj v oblasti produkcie. Príslušný podindex vyskočil v júni na 48,9 bodu z májovej hodnoty 35,6 bodu.



Podľa hlavného ekonóma IHS Markit Chrisa Williamsona konečné údaje o vývoji vo výrobnom sektore poukazujú na zlepšené nálady výrobcov, ktorí reagujú na uvoľnenie karanténnych opatrení naprieč eurozónou.



„Nálada vo firmách sa zlepšila aj čo sa týka budúcich 12 mesiacov. Firmy očakávajú, že ekonomika eurozóny bude pokračovať v zotavovaní aj v nasledujúcom období," dodal. Poukázal na to index budúcej produkcie, ktorý vyskočil z májovej hodnoty 44,6 bodu na júnových 57,3 bodu.