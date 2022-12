Brusel 1. decembra (TASR) - Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v novembri spomalil menej, ako signalizoval rýchly odhad. Ale jeho spomalenie naznačuje, že aj keď továrne v bloku stále čelia náročným podmienkam túto zimu, nemusí to byť také zlé, ako sa pôvodne obávali. Ukázali to vo štvrtok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa konečných výsledkov prieskumu index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny sa v novembri 2022 zvýšil na 47,1 bodu z októbrových 46,4 bodu. Spresnená hodnota PMI je však menšia ako 47,3 bodu pri rýchlom odhade a udržala sa pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, ich PMI sa stále drží pod hranicou 50 bodov. Najlepšie výsledky mali v novembri Írsko s PMI 48,7 bodu (30-mesačné minimum), po ktorom nasledovali Taliansko so 48,4 bodu (štvormesačné maximum), Grécko (48,4 bodu, dvojmesačné maximum), Francúzsko (48,3 bodu, čo bol horší výsledok ako 49,1 bodu pri rýchlom odhade, ale trojmesačné maximum), Rakúsko (46,6 bodu), Nemecko (46,2 bodu, menej ako 46,7 pri rýchlom odhade a dvojmesačné maximum), Holandsko (46 bodov, 29-mesačné minimum) a Španielsko (45,7 bodu, dvojmesačné maximum).



Prieskum ďalej odhalil, že čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre sektory služieb aj výroby, a preto je považovaný za jednen z ukazovateľov ekonomického zdravia eurozóny, v novembri vzrástol na 46 bodov zo 43,8 bodu v októbri. Hodnota indexu sa však už šiesty mesiac pohybuje pod hranicou 50 bodov.



"PMI signalizuje určité a vítané zmiernenie intenzity poklesu výroby v eurozóne v novembri, čo podporí nádeje, že nebude čeliť takej silnej zimnej recesii, ako mnohí predtým odhadovali," povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti S&P Global.



Rýchle oživenie v tomto odvetví však analytici neočakávajú. Čiastkový index nových objednávok sa síce v novembri zvýšil na 40,7 bodu z októbrových 37,9 bodu, ale je hlboko pod hranicou 50 bodov. Navyše, časť aktivity bola vygenerovaná dokončením nevybavených objednávok.



Objavili sa však určité náznaky, že inflačné tlaky sa zmierňujú, čo je pravdepodobne vítaná správa pre predstaviteľov Európskej centrálnej banky. Hoci indexy cien vstupov aj výstupov zostali vysoké, podstatne klesli.



Miera inflácia v bloku v novembri klesla na 10 % a bola nižšia, ako sa očakávalo, stále však predstavuje päťnásobok cieľa ECB na úrovni 2 %.