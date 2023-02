Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v januári spomalil

Brusel 1. februára (TASR) - Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v januári opäť spomalil, už tretí mesiac po sebe, keďže cenové tlaky aj problémy v dodávateľských reťazcoch sa zmierňujú. To naznačuje, že toto odvetvie by už malo mať to najhoršie za sebou. Ukázali to v stredu spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Z konečných údajov S&P Global vyplýva, že index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v januári 2023 vzrástol na 48,8 bodu zo 47,8 bodu v decembri. Tento výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom.



Januárová hodnota indexu je najvyššia od augusta minulého roka, ale udržala sa pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Prieskum odhalil, že objem výroby a nové objednávky ďalej klesajú, ale pomalšie a niektoré časti eurozóny v januári dokonca zaznamenali rast produkcie. Aj cenové tlaky a pokles dopytu sa zmiernili, čo spôsobilo nárast optimizmu. Zásoby hotových výrobkov sa znížili, prvýkrát od mája minulého roka, a dodacie lehoty boli vo všeobecnosti stabilné.



Čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI a považuje sa za dobrý ukazovateľ ekonomického zdravia regiónu, v januári stúpol na 48,9 z decembrových 47,8 bodu. To je jeho najvyššia hodnota od júna, ale už ôsmy mesiac v rade zostala pod hranicou 50 bodov.



"Hoci výrobcovia v eurozóne aj v januári nahlásili pokles produkcie a objednávok, celkový obraz je podstatne jasnejší ako pri minimách vlani v októbri," povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm S&P Global. "Nielenže sa pokles produkcie už tretí mesiac po sebe zmiernil, ale za uplynulé tri mesiace vzrástol aj optimizmus podnikov týkajúci sa tohto roka," dodal.



Čiastkový index nových objednávok sa posunul bližšie k zlomovej hranici a továrne zvýšili počet zamestnancov rýchlejším tempom. To sa odrazilo v subindexe budúcej produkcie, ktorý v januári vyskočil na 58,2 z 53,8 bodu, čo je 11-mesačné maximum.



Hoci index vstupných cien minulý mesiac klesol, index odzrkadľujúci ceny výstupov mierne vzrástol, no stále zostal pevne pod úrovňami z uplynulých rokov. To pravdepodobne uvítajú predstavitelia Európskej centrálnej banky, ktorí sa snažia skrotiť infláciu. Tá v decembri dosiahla 9,2 %, čo je vysoko nad 2-percentým cieľom banky.



Ekonomika eurozóny zaznamenala v posledných troch mesiacoch 2022 rast, aj keď len veľmi mierny, o 0,1 %, ale podarilo sa jej vyhnúť sa recesii. A to aj napriek vysokým nákladom na energie a rastúcim úrokovým sadzbám, ktoré si od ekonomiky vybrali veľkú daň.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, najvyšší PMI výrobného sektora zaznamenalo v januári Francúzsko, a to 50,5 bodu. To bolo síce menej ako 50,8 bodu pri rýchlom odhade, ale zároveň najvyššia hodnota indexu za päť mesiacov a viac ako 50 bodov, čo znamená rast aktivity v tomto odvetví. Nasledovali Taliansko (50,4 bodu, sedemmesačné maximum), Írsko (50,1 bodu, trojmesačné maximum), Holandsko (49,6 bodu, päťmesačné maximum), Grécko (49,2 bodu, štvormesačné maximum), Rakúsko (48,4 bodu, štvormesačné maximum), Španielsko (48,4 bodu, štvormesačné maximum) a Nemecko so 47,3 bodu, čo bolo viac ako 47 bodov pri rýchlom odhade a najväčšia hodnota indexu za štyri mesiace.