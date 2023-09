Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v auguste zmiernil

Brusel 1. septembra (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny pokračovala minulý mesiac v poklese, tempo poklesu sa však v porovnaní s júlom výrazne zmiernilo, čo znamená prvé spomalenie poklesu aktivity od januára. Na druhej strane, konečné údaje sú o niečo horšie, než naznačoval predbežný odhad. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje S&P Global. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálov RTTNews a tradingeconomics.



Index nákupných manažérov pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v auguste 43,5 bodu, trojmesačné maximum, zatiaľ čo v júli predstavoval viac než trojročné minimum 42,7 bodu. Stále to však znamená pokračovanie výrazného poklesu aktivity vo výrobe, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, v porovnaní s predbežným odhadom za august je výsledok mierne horší, keď odhad z konca augusta poukazoval na 43,7 bodu.



Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny, pod 50-bodovou hranicou zostali všetky štyri najväčšie ekonomiky bloku. Pokles aktivity v sektore zaznamenali ako Nemecko, tak Francúzsko, Taliansko aj Španielsko.



Konečný index nákupných manažérov pre nemecký výrobný sektor potvrdil predbežný odhad, to znamená 39,1 bodu. V porovnaní s júlom sa však tempo poklesu zmiernilo, keď v júli index dosiahol 38,8 bodu. Podobne Francúzsko zaznamenalo zmiernenie poklesu aktivity oproti júlu. Zatiaľ čo v júli index dosiahol 45,1 bodu, v auguste konečná hodnota predstavovala 46 bodov.



Podľa ekonómov výsledky nepredstavujú žiadnu dramatickú situáciu. "Najnovšie čísla nie sú také hrozné, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm z Hamburg Commercial Bank. Dodal, že sledujúc vývoj jednotlivých čiastkových indexov zostupný trend z predchádzajúcich mesiacov začína strácať na dynamike.