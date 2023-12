Brusel 1. decembra (TASR) - Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v novembri spomalil viac, ako naznačoval rýchly odhad. Napriek tomu celkový slabý výkon prinútil továrne znížiť počet zamestnancov už šiesty mesiac po sebe. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správ S&P Global a Reuters.



Podľa konečných údajov S&P Global index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov sa v novembri 2023 zvýšil na 44,2 bodu z októbrových 43,1 bodu. Spresnená hodnota indexu je väčšia ako 43,8 bodu pri rýchlom odhade, ale zostala pod hranicou 50 bodov, čo znamená pokles aktivity v danom odvetví.



Čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre oba sektory, výrobu aj služby, a považuje sa za ukazovateľ ekonomického zdravia, vzrástol v novembri na 44,6 zo 43,1 bodu.



"November nebol práve najkrajší, a to sa netýka len počasia, ale aj situácie vo výrobnom sektore eurozóny," skonštatoval Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburskej komerčnej banky (Hamburg Commercial Bank). Pripustil, že takmer všetky čiastkové indexy sa trochu zlepšili, ale ide len o mierne zlepšenia, ktorým chýba potrebná dynamika.



Celkový dopyt v novembri klesol už 19. mesiac po sebe, aj keď hodnota indexu nových objednávok stúpla na 41,5 z 39 bodov. Dosiahla tak šesťmesačné maximum, ale zostala hlboko pod hranicou 50 bodov.



Prieskum naznačil tiež, že manažéri tovární neočakávajú veľké oživenie. Počet zamestnancov sa tak minulý mesiac opäť znížil, pričom čiastkový index zamestnanosti klesol na minimum, aké nebolo zaznamenané od augusta 2020, keď eurozóna zápasila s pandémiou ochorenia COVID-19.



Čo sa týka jednotlivých ekonomík eurozóny, najvyšší PMI malo v novembri Grécko, a to 50,9 bodu, čo bolo jeho trojmesačné maximum. Zároveň, PMI Írska dosiahol zlomovú hranicu 50 bodov. Nasledovali Španielsko s PMI 46,3 bodu (dvojmesačné maximum), Holandsko (44,9 bodu, trojmesačné maximum), Taliansko (44,4 bodu, päťmesačné minimum), Francúzsko (42,9 bodu namiesto 42,6 bodu pri rýchlom odhade), Nemecko (42,6 bodu, viac než 42,3 bodu pri predbežnom odhade a šesťmesačné maximum) a Rakúsko (42,2 bodu, osemmesačné maximum).