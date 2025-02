Brusel 3. februára (TASR) - Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v januári spomalil. A viac, ako naznačil rýchly odhad. To predstavuje určité známky stabilizácie v úvode nového roka. Ukázali to v pondelok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Hamburg Commercial Bank (HCOB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa spresnených údajov S&P Global a HCOB index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, sa po očistení od sezónnych vplyvov v januári zvýšil na 46,6 bodu z decembrových 45,1 bodu. To je viac ako 46,1 bodu pri predbežnom odhade a najväčšia hodnota PMI za osem mesiacov, od mája 2024.



Januárový PMI výrobného sektora sa tak viac priblížil k hranici 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. Hodnota indexu sa drží pod touto zlomovou hranicou od polovice roka 2022.



Prieskum odhalil tiež, že čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI celého súkromného sektora eurozóny a je považovaný za ukazovateľ jej ekonomického zdravia, vyskočil v januári na 47,1 zo 44,3 bodu v decembri.



"Určite je priskoro hovoriť o zelených výhonkoch vo výrobnom sektore, ale nárast hodnoty PMI vnímame ako prvý krok k stabilizácii, ktorý ukončil prehlbovanie recesie v tomto odvetví v predchádzajúcich dvoch mesiacoch," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.



Aj takmer trojročný pokles dopytu sa v januári zmiernil a index nových objednávok vzrástol na osemmesačné maximum 45,4 bodu zo 43 bodov v decembri.



Zatiaľ čo firmy pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov, podnikateľský sentiment sa zlepšil, pričom očakávania rastu dosiahli najvyššiu úroveň od februára 2022.



"Dôvera v budúcnosť urobila pozoruhodný skok," povedal de la Rubia. "Možno je tu nádej, že sa letargia končí," dodal.



Pokiaľ ide o najväčšie ekonomiky eurozóny, prieskum odhalil, že iba PMI španielskeho výrobného sektora sa udržal nad hranicou 50 bodov, aj keď v januári klesol na 50,9 bodu z 53,3 bodu v decembri a dosiahol tak najmenšiu hodnota za päť mesiacov. Ale zároveň pokles výrobných sektorov v ostatných veľkých ekonomikách sa spomalil, pričom v prípade Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, sa PMI zvýšil na 45 bodov z decembrových 42,5 bodu, čo predstavuje osemmesačné maximum. A stúpol aj francúzsky PMI (na 45 zo 41,9 bodu) i taliansky (na 46,3 zo 46,2 bodu).