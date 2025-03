Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa vo februári spomalil

Brusel 3. marca (TASR) - Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa aj vo februári spomalil a viac, ako naznačil rýchly odhad, keďže dopyt sa znížil najmenej za tri roky. Ukázali to v pondelok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Hamburg Commercial Bank (HCOB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, sa po očistení od sezónnych vplyvov vo februári 2025 zvýšil na 47,6 bodu zo 46,6 bodu v januári. Prekonal tak rýchly odhad, ktorý signalizoval, že dosiahne 47,3 bodu. Hodnota indexu sa však stále udržala pod zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu, kam sa prepadla v polovici roka 2022.



"Ešte je priskoro nazvať to oživením, ale februárový PMI naznačuje, že výrobný sektor by sa mohol opäť postaviť pevne na nohy. Nové objednávky klesli najmenej od mája 2022," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.



Presnejšie, index nových objednávok sa vo februári zvýšil na 47,7 zo 45,4 bodu v januári. Index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI celého súkromného sektora eurozóny a je považovaný za ukazovateľ jej ekonomického zdravia, stúpol na deväťmesačné maximum 48,9 bodu zo 47,1 bodu v januári, aj keď je stále nižší než 50 bodov.



Továrne v eurozóne aj vo februári prepúšťali a rýchlejším tempom ako pred mesiacom, ale aj naďalej s nádejou pozerajú do budúcnosti. "Väčšina firiem zostáva optimistická, pokiaľ ide o budúcnosť. Index dôvery je tesne nad dlhodobým priemerom. To je prekvapujúce vzhľadom na colné hrozby zo strany USA," povedal de la Rubia.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň pohrozil zavedením ciel vo výške 25 % na európske autá a iný tovar.



Pokiaľ ide o najväčšie ekonomiky eurozóny, prieskum odhalil, že pokles PMI Nemecka, Francúzska a Talianska sa vo februári spomalil, aj keď hodnoty ich indexov zostali pod hranicou 50 bodov. No zároveň, výrobný sektor v Holandsku sa stabilizoval, pričom jeho PMI dosiahol 50 bodov a bol najvyšší za osem mesiacov a PMI Írska vzrástol na 51,9 bodu (ročné maximum). Na druhej strane aktivita tovární v Španielsku sa prvýkrát po viac ako ročnom raste vo februári znížila, pričom jeho PMI klesol na 49,7 z 50,9 bodu v januári, čo je jeho najmenšia hodnota za 13 mesiacov.