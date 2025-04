Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v marci spomalil

Brusel 1. apríla (TASR) - Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v marci opäť spomalil, aj keď o niečo menej, ako naznačil predbežný odhad. Napriek tomu bolo tempo jej poklesu najmenšie za 26 mesiacov, pričom produkcia vzrástla prvýkrát od marca 2023. Ukázali to v utorok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Hamburg Commercial Bank (HCOB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, sa po očistení od sezónnych vplyvov v marci 2025 zvýšil na 48,6 bodu zo 47,6 bodu vo februári.



Spresnený marcový výsledok mierne zaostal za predbežným odhadom, podľa ktorého mal dosiahnuť 48,7 bodu, ale stále je najvyšší od januára 2023.



Hodnota indexu sa tesnejšie priblížila k zlomovej hranici 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu, kam sa prepadla v polovici roka 2022.



Prieskum ďalej odhalil, že miera produkcie, ktorá je súčasťou kombinovaného PMI pre sektor služieb aj výroby v eurozóne, sa v marci zvýšila na 50,5 zo 48,9 bodu mesiac predtým.



Prepúšťanie sa v marci spomalilo a bolo najmiernejšie za sedem mesiacov, pričom došlo k miernemu poklesu podnikateľskej dôvery.



„Veci sa zlepšujú. PMI sa zvyšuje už tretí mesiac po sebe a index produkcie dokonca prekročil zlomovú hranicu. Významná časť tohto pohybu môže súvisieť s predzásobením a objednávkami z USA pred zavedením ciel, čo znamená, že v nasledujúcich mesiacoch možno očakávať určitý spätný chod,“ povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.



Americký prezident Donald Trump sa chystá v stredu (2. 4.) oznámiť komplexný návrh ciel v deň, ktorý nazýva „Deň oslobodenia“, po zavedení daní na hliník, oceľ a automobily spolu so zvýšenými clami na všetok tovar z Číny.



Napriek tomu zostali výrobcovia v eurozóne optimistickí, pokiaľ ide o budúci rok, aj keď index budúcej produkcie mierne klesol na 59,9 zo 60,1 bodu, ale udržal sa nad svojím dlhodobým priemerom.



Len dve z krajín eurozóny, na ktoré sa vzťahujú prieskumy PMI, zaznamenali v marci rast aktivity vo výrobnom sektore, a to Grécko a Írsko. Konkrétne PMI Grécka dosiahol v marci 55 bodov, čo je jeho najväčšia hodnota za 11 mesiacov, zatiaľ čo PMI Írska na úrovni 51,6 bodu bol najmenší za dva mesiace.



Pokiaľ ide o najväčšie ekonomiky eurozóny, prieskum odhalil, že pokles PMI Nemecka sa v marci zmiernil a jeho PMI stúpol na 48,3 bodu zo 46,5 bodu vo februári, čo je jeho najväčšia hodnota od augusta 2022.



Aj PMI Francúzska vzrástol v marci na 48,5 bodu, čo je menej než 48,9 bodu pri rýchlom odhade, ale viac než 45,8 bodu vo februári a najvyššia úroveň za vyše dva roky.



V prípade Talianska, tretej najväčšej ekonomiky eurozóny, však PMI v marci klesol na 46,6 zo 47,4 bodu vo februári a bol najmenší za dva mesiace.



A znížil sa aj PMI Španielska na 49,5 z februárových 49,7 bodu, čo je jeho najmenšia hodnota za 14 mesiacov.