Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v máji spomalil

Brusel 2. júna (TASR) - Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v máji podľa očakávania spomalil a dosiahol najmenšie tempo za 33 mesiacov, pričom produkcia pokračovala v raste. Ukázali to v pondelok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Hamburg Commercial Bank (HCOB), ktoré potvrdili rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, sa po očistení od sezónnych vplyvov v máji 2025 zvýšil na 49,4 bodu zo 49 bodov v apríli. Tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom a predstavuje najmenšie tempo poklesu vo výrobnom sektore od augusta 2022, keďže produkcia rástla už tretí mesiac po sebe.



Konkrétne, čiastkový index produkcie zostal v máji na aprílovej úrovni 51,5 bodu. Hodnota indexu väčšia ako 50 bodov pritom signalizuje rast. Zároveň, vstupné náklady sa v máji znížili a nové objednávky sa po takmer troch rokoch poklesu stabilizovali. Pri pohľade do budúcnosti sa podnikateľská dôvera zlepšila a dosiahla najvyššiu úroveň za viac ako tri roky.



„Obzvlášť povzbudzujúce je, že produkcia sa zvýšila vo všetkých štyroch hlavných ekonomikách eurozóny, čo skutočne poukazuje na to, aké široké je toto oživenie,“ povedal hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia.



Pokiaľ ide o najväčšie ekonomiky eurozóny, prieskum odhalil, že PMI výrobného sektora v Španielsku dosiahol v máji štvormesačné maximum 50,5 bodu, ale PMI ostatných veľkých ekonomík sa udržal pod hranicou 50 bodov, pričom v prípade Francúzska to bolo 49,8 bodu (28-mesačné maximum), Talianska 49,2 bodu, Holandska 49 bodov a Nemecka 48,3 bodu.