Brusel 1. augusta (TASR) - Pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v júli spomalil o niečo viac, ako naznačil rýchly odhad. Dosiahol pritom najmenšie tempo za 36 mesiacov. Produkcia pokračovala v raste, hoci jej zotavovanie bolo najslabšie od marca, zatiaľ čo nové objednávky zaznamenali mierny pokles v dôsledku zhoršenia dopytu po exporte. Pozitívne je, že prepúšťanie v továrňach sa spomalilo na najnižšiu úroveň za takmer dva roky. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Hamburg Commercial Bank (HCOB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, sa po očistení od sezónnych vplyvov v júni 2025 zvýšil na 49,8 bodu zo 49,4 bodu v máji. To je jeho najväčšia hodnota od júla 2021.



Spresnený PMI je o niečo vyšší ako 49,5 bodu pri rýchlom odhade, ale zostal pod zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu, kam sa prepadol v polovici roka 2022.



Prieskum ďalej odhalil, že miera produkcie, ktorá je súčasťou kombinovaného PMI pre sektor služieb aj výroby v eurozóne, v júli pokračovala v raste, už piaty mesiac po sebe. Ale miernejším tempom, o čom svedčí pokles príslušného indexu na 50,6 z 50,8 bodu v júli. To predstavuje štvormesačné minimum.



„Výroba v eurozóne opatrne znovu získava na obrátkach. S novo dohodnutým obchodným rámcom medzi Európskou úniou a USA by sa neistota mala znížiť. A signály naznačujú pokračujúci rastúci trend v nasledujúcich mesiacoch,“ povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.



Nové objednávky v júli mierne klesli, keďže export sa po krátkej stabilizácii v júni ukázal ako brzda.



Cenový tlak sa v júli do značnej miery vytratil, pričom vstupné náklady sa po troch mesiacoch poklesu nezmenili, zatiaľ čo výstupné ceny sa prakticky nepohli.



Dôvera podnikateľov v súvislosti s budúcou produkciou zostala v júli nad dlhodobým priemerom, hoci klesla z júnového 40-mesačného maxima. To naznačuje, že výrobcovia si zachovávajú opatrne optimistický výhľad na nasledujúci rok.



Pokiaľ ide o kľúčové ekonomiky eurozóny, Nemecko, najväčšia európska ekonomika, zaznamenalo nárast PMI výrobného sektora na 35-mesačné maximum 49,1 bodu, hoci stále zostal pod hranicou 50 bodov. V prípade Francúzska, druhej najväčšej ekonomiky bloku, sa PMI zvýšil v júli na 48,2 namiesto na 48,4 bodu pri rýchlom odhade z júnových 48,1 bodu. A PMI Talianska, tretieho najväčšieho hospodárstva regiónu, stúpol na 49,8 zo 48,4 bodu v júni.



Hodnotu indexu vyššiu ako 50 bodov mali v júli Írsko (53,2 bodu, dvojmesačné minimum), Holandsko (51,9 bodu, 14-mesačné maximum), Španielsko (51,9 bodu, sedemmesačné maximum) a Grécko (51,7 bodu, osemmesačné minimum).