Pokles aktivity vo výrobnom sektore v USA sa v januári spomalil

Washington 1. februára (TASR) - Pokles aktivity vo výrobnom sektore v USA sa v januári nečakane spomalil vďaka zlepšujúcemu sa dopytu. Ukázal to vo štvrtok prieskum inštitútu pre riadenie zásob (Institute for Supply Management, ISM). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Konkrétne, index nákupných manažérov (PMI) pre výrobný sektor sa v januári 2024 zvýšil na 49,1 bodu z mierne revidovaných 47,1 bodu v decembri. Ekonómovia pritom očakávali pokles indexu v januári na 47 bodov z pôvodných 47,4 bodu v decembri.



Januárová hodnota indexu je najvyššia od októbra 2022, ale už 15. mesiac po sebe zostala pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v danom odvetví od jej rastu. Ide o najdlhší takýto úsek od augusta 2000 do januára 2002.



Dobrou správou tiež je, že čiastkový index nových objednávok, ktorý je ukazovateľom budúcej produkcie, v januári stúpol na 52,5 bodu z decembrových 47 bodov a samotný subindex produkcie sa zvýšil na 50,4 zo 49,9 bodu.



Čiastkový index zamestnanosti však medzitým klesol, a to na 47,1 zo 47,5 bodu. Na druhej strane, počet nevybavených objednávok sa zmenšil (44,7 oproti 45,3 bodu), ale tlaky na ceny vzrástli (52,9 oproti 45,2 bodu).