Pokles aktivity vo výrobnom sektore v USA sa v novembri spomalil

Washington 2. decembra (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore v USA aj v novembri 2024 klesla, už ôsmy mesiac po sebe, ale pomalším tempom ako v októbri. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu Inštitútu pre riadenie zásob (Institute for Supply Management, ISM) aj spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Podľa prieskumu ISM sa index nákupných manažérov (PMI) z amerického výrobného sektora v novembri 2024 zvýšil na 48,4 bodu zo 46,5 v októbri. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 47,5 bodu.



Hodnota indexu však zostala pod zlomovou hranicou 50 bodov. To signalizuje, že výrobný sektor, ktorý sa podieľa 11 % na výkone ekonomiky, stále klesá, keďže dopyt zostal slabý, uvádza sa vo vyhlásení.



Timothy Fiore, šéf prieskumov v ISM, však poznamenal, že v oblasti dopytu sa objavili aj "pozitívne" signály, ktoré poukazujú na rast nových objednávok a väčší pokles nevybavených objednávok.



Zároveň však stále existujú určité dôvody na obavy, keďže zamestnanosť vo výrobe v novembri opäť klesla, aj keď pomalším tempom ako mesiac predtým.



Separátny prieskum spoločnosti S&P Global poukázal tiež na spomalenie poklesu aktivity v americkom výrobnom sektore v novembri. Jeho PMI bol v novembri 2024 revidovaný smerom nahor na 49,7 bodu zo 48,8 pri predbežnom odhade. To je viac ako 48,5 bodu v októbri a takmer stabilizácia vo výrobnom sektore.