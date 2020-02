Pokles aktivity výrobného sektora eurozóny sa v januári spomalil

Brusel 3. februára (TASR) - Tempo rastu aktivity výrobného sektora eurozóny aj v januári kleslo, ale najmenej od polovice roku 2019. To by mohlo signalizovať, že toto odvetvie má už možno to najhoršie za sebou. Vyplýva to zo spresneného prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny sa v januári zvýšil na deväťmesačné maximum 47,9 bodu z decembrových 46,3 bodu.



Spresnená hodnota indexu je o niečo vyššia ako 47,8 bodu pri rýchlom odhade, ale udržala sa pod hranicou 50, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu.



Čiastkový index produkcie v januári stúpol na 48 zo 46,1 bodu v decembri, čo je jeho najvyššia hodnota od júna minulého roka.



Podľa Chrisa Williamsona, hlavného ekonóma IHS Markit, tieto výsledky naznačujú, že vo výrobnom sektore eurozóny sa v prvom mesiaci roka objavili prvé náznaky ožívania. V nadchádzajúcich mesiacoch by tak aj toto odvetvie mohlo posilniť rast hospodárstva regiónu. Naznačujú to čiastkové ukazovatele, ako objemy nákupov, zamestnanosť či vyhliadky na budúcu produkciu a nové objednávky, ktoré sa minulý mesiac zlepšili. Produkcia v eurozóne aj úroveň nových objednávok sa síce začiatkom roku 2020 opäť znížili, ale menej ako na konci roku 2019.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, všetky kľúčové štáty zaznamenali v januári vzostup PMI, pričom najvyššie hodnoty vykázali Grécko, Írsko a Francúzsko.



Konkrétne, PMI Grécka vzrástol v januári na 54,5 bodu, čo bolo jeho päťmesačné maximum. Nasledovali Írsko (51,4 bodu, deväťmesačné maximum) a Francúzsko s 51,1 bodu, čo bolo viac ako 51 bodov pri rýchlom odhade a najvyšší index za dva mesiace.



PMI Talianska, tretej najväčšej ekonomiky eurozóny síce stúpol na 48,9 bodu a bol najvyšší za 9 mesiacov, ale udržal sa pod hranicou 50 bodov. Podobné výsledky zaznamenalo aj Španielsko (48,5 bodu, päťmesačné maximum) a najväčšia európska ekonomika - Nemecko (45,3 bodu, 11-mesačné maximum).