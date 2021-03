Pokles argentínskej ekonomiky sa vo 4. kvartáli spomalil

Buenos Aires 23. marca (TASR) - Argentínska ekonomika vo 4. štvrťroku 2020 pravdepodobne klesla medziročne o 4,4 % podľa prieskumu medzi poprednými analytikmi. To by bolo najmenšie tempo jej poklesu za uplynulý rok a tiež signál, že sa krajina začína zotavovať z krízy, ktorú spôsobila pandémia ochorenia COVID-19.



Na prieskume sa zúčastnilo 10 miestnych a zahraničných analytikov, ktorí predpovedajú, že výkon argentínskej ekonomiky sa aj za celý rok 2020 znížil, už tretí rok po sebe, a to o 9,9 % po poklese o 2,2 % v roku 2019 a o 2,5 % v roku 2018.



Analytici však pripomenuli, že pokles ekonomiky v posledných troch mesiacoch minulého roka bol oveľa miernejší ako v 3. štvrťroku 2020, keď sa prepadla o 10,2 % alebo rekordný pokles o 19,2 % v 2. štvrťroku minulého roka, keď v Argentíne platili najtvrdšie obmedzenia na zastavenie ochorenia COVID-19.



„Koniec minulého roka bol z hľadiska aktivity povzbudzujúci,“ uviedol Matias Rajnerman, hlavný ekonóm poradenskej spoločnosti Ecolatina. Aj výhľad na rok 2021 je podľa neho povzbudzujúci, bude však závisieť od počtu nových prípadov ochorenia a blokád.



Pablo Besme, ekonóm poradenskej spoločnosti Invenómica, poznamenal, že pozitívny výhľad na rast v nasledujúcich mesiacoch je jediným jasným bodom v čase prísnej kontroly argentínskej meny, vysokej inflácie a nízkej úrovne investícií, pričom dlhodobejší výhľad zostáva stále neistý.



Analytici a vláda predpovedajú tento rok Argentíne rast hospodárstva o 5 až 7 %.