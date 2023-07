Pokles britskej ekonomiky v roku 2020 bol miernejší, než sa uvádzalo

Londýn 3. júla (TASR) - Pokles britskej ekonomiky v roku 2020, najkritickejšom roku pandémie, bol o niečo miernejší, než sa pôvodne uvádzalo. Oznámil to v pondelok britský štatistický úrad ONS, ktorý revidoval pôvodné údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ONS najnovšie uviedol, že hrubý domáci produkt (HDP) Británie klesol v roku 2020, keď po nástupe pandémie nového koronavírusu nariadila vláda zatvorenie veľkého počtu výrobných podnikov a prevádzok v oblasti služieb, o 10,9 %. To znamená mierne zlepšenie údajov oproti pôvodným informáciám o poklese hospodárstva o 11 %. Aj po revízii údajov smerom nahor však britská ekonomika klesla výraznejšie než ostatné ekonomiky zo zoskupenia G7.



Britský štatistický úrad prehodnocoval aj skoršie roky až do roku 1998, aj keď z tohto obdobia revidoval o viac než 0,2 percentuálne body iba dva roky, konkrétne roky 2016 a 2001. Pri roku 2016 upravil pôvodný rast smerom nadol z 2,2 % na 1,9 % a v prípade roku 2001 rast ekonomiky upravil smerom nahor. Zatiaľ čo pôvodne štatistici za tento rok uvádzali rast o 2,2 %, teraz ho ONS stanovil na 2,6 %.