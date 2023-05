Pokles ceny plynu prináša Európe úľavu

Brusel 28. mája (TASR) - Ceny plynu v Európe už klesli na najnižšiu úroveň od polovice roku 2021, keď Rusko len začalo znižovať dodávky na kontinent pred inváziou na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Ceny kontraktov na dodávky plynu sa už tento rok znížili o dve tretiny. To pomohlo zmierniť tlak na rozpočty domácností a vzalo ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi možnosť využívať obmedzenie dodávok plynu na vyvíjanie tlaku na Európu.



Niektorí obchodníci predpovedajú, že krátkodobé ceny za plyn môžu byť toto leto dokonca negatívne. To je veľká zmena oproti máju minulého roka, keď boli štvornásobne vyššie a krajiny v Európe boli nútené oživiť výrobu elektriny z uhlia, aby jej mali dostatok po tom, čo im Rusko znížilo dodávky plynu.



Objavili sa aj obavy z nedostatku plynu a z toho, či bude Európa schopná vytvoriť si zásoby na zimu. Aktuálne sú zásoby na kontinente vyššie ako priemer a počas leta sa môžu doplniť v predstihu.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame klesala už osem týždňov v rade a dostala sa pod hranicu 25 eur za megawatthodinu, čo je najmenej od mája 2021. Pomohol zvýšený dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý nahradil ruské dodávky, ako aj relatívne mierna zima, keď región nemusel príliš intenzívne čerpať plyn zo zásobníkov. Tie sú v Európe plné takmer na 67 %, v porovnaní s päťročným priemerom okolo 50 %. Nemecké zásoby sú na úrovni 73 %, podľa údajov Gas Infrastructure Europe.



Aj oslabenie ekonomík zohráva úlohu pri znižovaní spotreby energie. Najväčšia európska ekonomika Nemecko sa v 1. kvartáli prepadla do recesie. Európa zároveň tlačí na budovanie väčšieho množstva obnoviteľných zdrojov elektriny. Nové solárne a veterné farmy a dobré poveternostné podmienky pomohli tento rok znížiť spotrebu plynu pri výrobe elektriny a ešte viac uvoľnili dopyt.



Pre domácnosti sú to dobré správy. Podľa odhadu ekonómov sa rast inflácie v eurozóne v máji pravdepodobne spomalil na 6,3 %, čo bude najmenšie tempo od času tesne pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Ale vysoké náklady na energie v minulosti sa premietli do cien tovarov a služieb v širšom hospodárstve, takže potrvá nejaký čas, kým sa celková inflácia a tlak na mzdy zmiernia.



Súčasné nízke ceny plynu v Európe však nespôsobujú nárast dopytu v priemysle, ktorého výkon minulý rok klesol po prudkom zvýšení cien energií. Či a kedy sa vráti, je jednou z najväčších otázok pre obchodníkov s plynom, ktorí sa snažia posúdiť, kde by mohlo byť dno trhu. Niektorí hovoria, že časť tejto straty bude trvalá.



"Zničenie dopytu je pekná fráza pre kolaps priemyslu," povedala Brenda Shafferová z globálneho energetického think-tanku Atlantická rada vo Washingtone.



"V dôsledku vysokých cien energií v Európe mnohé priemyselné odvetvia, najmä tie, ktoré sú náročné na plyn, skolabovali alebo sa presunuli mimo Európu," dodala.