Pokles cien dovozu do Nemecka dosiahol druhý najväčší pokles

Wiesbaden 31. októbra (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka klesli v septembri o viac než 14 %. Zaznamenali tak druhý najprudší pokles za takmer štyri desaťročia, za čím je najmä vysoký porovnávací základ. Uviedol to v utorok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorého predbežné údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Ceny dovozu klesli v septembri medziročne o 14,3 % po augustovom poklese o 16,4 %, čo bol najprudší pokles dovozných cien od novembra 1986. Septembrové tempo poklesu je za toto obdobie druhé najvýraznejšie, napriek tomu bolo miernejšie, než sa čakalo. Analytici počítali so zmiernením poklesu na 15,3 %.



Pod výrazný pokles cien dovozu sa podpísal najmä vysoký porovnávací základ, keď v rovnakom období minulého roka zaznamenali dovozné ceny v reakcii na vojnu na Ukrajine prudký rast. Napríklad ceny dovážaných energií sa v septembri medziročne znížili o 47,4 %. Bez ich započítania klesli dovozné ceny o 3,4 %.



Okrem toho klesli ceny polotovarov (-8,9 %) a mierny pokles (-0,1 %) zaznamenali aj ceny spotrebných tovarov. Naopak, zvýšili sa ceny kapitálových tovarov, konkrétne o 2,2 %.



V medzimesačnom porovnaní zaznamenali dovozné ceny rast o 1,6 %. To znamená výrazné zrýchlenie tempa rastu, keď v auguste vzrástli o 0,4 %.



Aj v tomto prípade vývoj dovozných cien ovplyvnili najmä ceny dovážaných energií. Tie boli v septembri o 9,7 % vyššie než v auguste.