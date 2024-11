Wiesbaden 29. novembra (TASR) - Pokles cien dovozu do Nemecka sa v októbri spomalil, už druhý mesiac po sebe. Prispeli k tomu najmä nižšie ceny dovážaných energií. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Zo štatistík vyplýva, že index cien dovozu do najväčšej európskej ekonomiky sa v októbri 2024 znížil medziročne o 0,8 % po poklese o 1,3 % v septembri.



Analytici pritom odhadovali, že sa tempo poklesu dovozných cien v októbri spomalí na 1,2 %.



K poklesu cien importu do Nemecka prispelo v októbri najmä zníženie cien energií (-14,1 %), zvlášť nafty a vykurovacieho oleja (-26,5 %) a benzínu (-19,1 %).



Na druhej strane, ceny spotrebných tovarov vzrástli o 2,1 % a polotovarov o 0,2 %, zatiaľ čo ceny kapitálových produktov stagnovali.



Ceny dovozu bez energií sa medziročne zvýšili o 0,9 %.



V medzimesačnom porovnaní dovozné ceny v októbri vzrástli o 0,6 % po poklese o 0,4 % v každom z predchádzajúcich troch mesiacov. Októbrový údaj prekonal odhady trhu, ktorý očakával zvýšenie cien dovozu len o 0,1 %.