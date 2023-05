Pokles cien nehnuteľností môže pokračovať,nemal by však presiahnuť 10%

Bratislava 6. mája (TASR) - Sťažený prístup k hypotékam kvôli vysokým úrokovým sadzbám v kombinácii s vyčkávaním na výraznejší pokles cien spôsobil zásadné zabrzdenie trhu novostavieb aj starších nehnuteľností. Keďže situácia sa v ďalších mesiacoch pravdepodobne nezmení, pokles cien nehnuteľností môže pokračovať. Je však málo pravdepodobné, že by tento rok dosiahol viac ako 10 %, predpokladá finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Reagoval tak na údaje zverejnené cez týždeň Národnou bankou Slovenska (NBS). Ponukové ceny nehnuteľností na Slovensku podľa nich v prvom štvrťroku tohto roka opäť klesli, medzikvartálne o 3,9 %. "Pokračujúci pokles cien nehnuteľností sa na základe správ z trhu dal očakávať. Aj napriek tomu, že sa tempo poklesu oproti 4. kvartálu 2022 zdvojnásobilo, stále je to výrazne menej ako očakávania potenciálnych kupujúcich," zhodnotil analytik.



Upozornil, že zásadné zabrzdenie trhu sa najviac prejavuje v segmente novostavieb. Podľa údajov realitných kancelárií sa až v tretine nových rezidenčných projektov nepredal ani jeden byt a dopyt je najnižší za posledných 15 rokov. "To sa prejavuje na ponuke novostavieb, ktorá je dvojnásobná oproti vlaňajšku. Kým v prvom štvrťroku 2022 bolo na predaj 1660 bytov v novostavbách, aktuálne je to 3229 voľných bytov. Oproti koncu roka 2022 však ide len o nárast o dvadsať bytov, čo ukazuje, že developeri výrazne zabrzdili výstavbu nových etáp projektov," priblížil Búlik.



Kým totiž developer spustí stavebné práce na novej etape projektu, potrebuje dosiahnuť určité percento predpredaja bytov. To sa v posledných mesiacoch pod tlakom bánk zvyšuje a developeri sú tak aktuálne mimoriadne opatrní, zdôraznil analytik.



Pri starších nehnuteľnostiach vníma na trhu dve protichodné tendencie. V individuálnych prípadoch môžu dosiahnuť cenové zľavy až 20 %, pokiaľ je predávajúci pod časovým tlakom. Naopak, majitelia bytov, ktorí výnos z predaja súrne nepotrebujú, ďalej čakajú na oživenie dopytu.



"Slovensko tak smeruje k českému scenáru, kde sa pri vysokej cene hypoték trh zabrzdil a zároveň sa cenový pokles zastavil pred priemernou 10 % hranicou, pretože predávajúci neboli dotlačení okolnosťami do výrazných zliav. Preto neočakávam, že by v tomto roku medziročne klesli ceny nehnuteľností v priemere o 10 %," dodal Búlik.



Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie v 1. štvrťroku tohto roka podľa aktuálnych údajov NBS zrýchlili medzikvartálne tempo poklesu na 3,9 %. Medziročný rast spomalil na 1,8 % z predchádzajúcich 15 %, čo predstavuje najpomalší rast od roku 2015. Priemerná cena klesla v porovnaní so 4. štvrťrokom o 104 eur za štvorcový meter (m2) na 2556 eur/m2, pričom záporný príspevok k cenovému rozdielu poskytujú všetky kraje.



Priemerná cena bytov bola v 1. kvartáli o 3,7 % nižšia oproti predchádzajúcemu štvrťroku, čo zodpovedá úrovni 2796 eur/m2. Medziročne išlo o nárast o 1,3 %. Priemerná cena domov medzi štvrťrokmi klesla o 2,2 % na úroveň 1931 eur/m2. Medziročne ešte rástla o 3,1 %, vyčíslila NBS.