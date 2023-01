Pokles cien plynu v Európe sa stále nepremieta do účtov pre domácnosti

Londýn 21. januára (TASR) – Pokles veľkoobchodných cien plynu v Európe vyvolal špekulácie o konci energetickej krízy na kontinente. Účty spotrebiteľov za elektrinu a plyn však zostávajú vysoké, čo podporuje infláciu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou na burze TTF v Amsterdame klesla od začiatku tohto roka o 18 %, pretože nezvyčajne teplé zimné počasie znižuje dopyt a podporuje hromadenie zásob. Plyn zlacnel o viac ako 80 % od augusta 2022, keď jeho cenu vyhnali nahor obavy z nedostatku komodity počas zimy po obmedzení dodávok z Ruska.



Konflikt na Ukrajine podčiarkol veľkú závislosť Európy od ruského plynu. To prinútilo kontinent hľadať alternatívne zdroje a opatreniami na zlepšenie efektívnosti. Tento prístup spolu s miernymi zimnými teplotami umožnil európskym štátom vytvoriť si zásoby.



Zásoby plynu v Európe sa pohybujú na úrovni približne 82 % kapacity skladovacích zariadení, oproti 50 % pred rokom a sú tiež "výrazne nad" sezónnou normou 70 %, uviedol analytik spoločnosti Mirabaud John Plassard.



Cena plynu na burze v Amsterdame klesla tento týždeň na 16-mesačné minimum, ale stále bola viac ako dvojnásobne vyššia ako pred pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá Európu zasiahla v marci 2020. A hoci ceny plynu v Európe klesajú, doteraz sa to nepremietlo do nižších účtov pre podniky a jednotlivcov.



Nórsko sa stalo hlavným dodávateľom plynu pre kontinent. Anders Opedal, riaditeľ nórskeho energetického gigantu Equinor upozornil, že vysoké účty za elektrinu a plyn sa udržia, pričom poukázal na obrovské náklady na investície do prechodu na čistejšiu energiu.



Podobne sa vyjadril aj analytik spoločnosti Oanda Edward Moya. "Účty za energiu sa nevrátia na úroveň pred pandémiou, pretože energetické spoločnosti čelia prudkým výdavkom pri prechode z fosílnych palív na alternatívne zdroje energie," povedal pre agentúru AFP. "Môže trvať roky, kým sa ceny dostanú na úroveň, s ktorou budú európski spotrebitelia spokojnejší," dodal.



Poskytovatelia energie v Európe čelia totiž aj zvýšeným nákladom na dopravu, rastúcim daniam a nedostatku pracovných síl.