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Pokles cien pohonných látok by podľa analytika mal pokračovať
Napriek aktuálnemu poklesu cien zostáva situácia na trhu s naftou napätá.
Autor TASR
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Bratislava 20. novembra (TASR) - Ceny pohonných látok na Slovensku v 46. týždni pokračovali v poklese, keď sa cena benzínu aj nafty oproti predchádzajúcemu týždňu znížila približne o sedem centov. Zlacňovanie by malo vzhľadom na vývoj ceny ropy na svetových trhoch pokračovať, očakáva analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš.
„K poklesu cien prispel aj výraznejší než očakávaný nárast zásob ropy v USA, ktoré sa minulý týždeň zvýšili o 3,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Dodatočný tlak vytvárajú očakávania možného zvýšenia úrokových sadzieb americkým Fedom, ktoré by mohlo spomaliť hospodársky rast a oslabiť dopyt po rope,“ priblížil Greguš. Upozornil však, že geopolitické riziká stále pretrvávajú. Podľa iránskych médií zasiahli námorné míny ďalšie tri tankery v blízkosti Hormuzského prielivu, pričom jemenskí húsíovia podnikli raketový útok na Rijád.
Napriek aktuálnemu poklesu cien zostáva situácia na trhu s naftou napätá. Podľa agentúry Reuters znížili ukrajinské útoky od konca októbra denný objem spracovania ropy v ruských rafinériách približne o 45 %. Dostupnosť nafty na svetovom trhu navyše naďalej obmedzujú výpadky dodávok z Blízkeho východu a s príchodom zimy rastie význam dopytu po vykurovacích palivách.
„Na slovenských čerpacích staniciach preto v najbližších týždňoch očakávame pokračovanie poklesu cien oboch pohonných látok. Pri nafte však pretrváva vyššie riziko opätovného zdražovania v dôsledku obmedzenej dostupnosti paliva a vysokých rafinérskych marží,“ dodal analytik.
„K poklesu cien prispel aj výraznejší než očakávaný nárast zásob ropy v USA, ktoré sa minulý týždeň zvýšili o 3,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Dodatočný tlak vytvárajú očakávania možného zvýšenia úrokových sadzieb americkým Fedom, ktoré by mohlo spomaliť hospodársky rast a oslabiť dopyt po rope,“ priblížil Greguš. Upozornil však, že geopolitické riziká stále pretrvávajú. Podľa iránskych médií zasiahli námorné míny ďalšie tri tankery v blízkosti Hormuzského prielivu, pričom jemenskí húsíovia podnikli raketový útok na Rijád.
Napriek aktuálnemu poklesu cien zostáva situácia na trhu s naftou napätá. Podľa agentúry Reuters znížili ukrajinské útoky od konca októbra denný objem spracovania ropy v ruských rafinériách približne o 45 %. Dostupnosť nafty na svetovom trhu navyše naďalej obmedzujú výpadky dodávok z Blízkeho východu a s príchodom zimy rastie význam dopytu po vykurovacích palivách.
„Na slovenských čerpacích staniciach preto v najbližších týždňoch očakávame pokračovanie poklesu cien oboch pohonných látok. Pri nafte však pretrváva vyššie riziko opätovného zdražovania v dôsledku obmedzenej dostupnosti paliva a vysokých rafinérskych marží,“ dodal analytik.